Hviezdny herec Marko Igonda má práce vyše hlavy, toto priznal: Žijem v aute už 25 rokov!

Neustále na cestách! Herec Marko Igonda (48) aktuálne hviezdi vo filme Superžena či v seriáli Chatári. Umelec priznáva, že slovo oddych mu veľa nehovorí. Svoj život si užíva vtedy, keď môže pracovať, a to teda umožnené rozhodne má. Ponuky sa mu len tak hrnú.

Záujem o jeho osobu majú ako slovenskí, tak aj českí producenti, a tak je Marko v jednom kole. Nestihne vystúpiť z auta v Bratislave a už doň sadá opäť, aby mohol z neho znova vystúpiť v Prahe a zhostiť sa jednej z ďalších hereckých rolí.

Neoddychuje a pendluje medzi Slovenskom a Českom. Rodák zo Žiliny Marko Igonda je v jednom pracovnom kolotoči a prijíma jednu ponuku za druhou. Nie preto, že by musel, on jednoducho chce. Jeho pracovné nasadenie si však vyžaduje pravidelné cestovanie, a tak herec za svoje dočasné bydlisko považuje auto a diaľnicu.

„Takto fungujem už asi 25 rokov. Ale ja si to užívam. Ja som tak už naučený, že žijem na cestách, že žijem v aute. Mne to dáva silu, že som v pohybe, v priestore,“ prezradil Novému Času Marko. Umelec už o dva roky oslávi 50-ku, a tak by si človek mohol povedať, či nie je zo života vyšťavený a nepociťuje dať si načas pauzu. „Neodpočívam. Nedokážem oddychovať. Ale milujem svoje remeslo a užívam si to. Ja relaxujem vlastne v pracovnom procese, keď môžem premýšľať nad nejakou úlohou, krásnym príbehom, filmom. Užívam si to!“ rozrozprával sa.

Ako Igonda hovorí, má skvelú rodinu, ktorá je jeho lekárom a keď je najhoršie, ihneď zasiahnu. „Rodina ma zoberie na dovolenku. Tam sa o mňa postarajú, tam ma zregenerujú a poskladajú a opäť vyšlú na cesty, nech idem niečo tvoriť,“ uzavrel s úsmevom sympatický herec.