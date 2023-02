Do štrajku v Košiciach sa zapojila väčšina vodičov MHD: Bude pokračovať i v stredu?

Do utorkového časovo neobmedzeného ostrého štrajku, ktorý vyhlásili odborári pri Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK), sa zapojili všetci zamestnanci. Výnimku tvoria štyria vodiči, ktorí obsluhujú dopravu k nemocniciam.

Pre TASR to za odborárov uviedla Andrea Vindišová. Predpokladá, že štrajk bude pokračovať aj v stredu (15. 2.). "Evidujeme 100-percentnú zapojenosť vodičov koľajovej dopravy a takmer 100-percentnú zapojenosť vodičov autobusovej dopravy - aj to len z dôvodu, že jazdia štyria vodiči, ktorí zabezpečujú okružnú linku H ku košickým nemocniciam," uviedla s tým, že do ostrého štrajku sa zapojili aj zamestnanci na technicko-hospodárskych i robotníckych pozíciach, a tiež obslužný personál. "Môžeme hovoriť o 100-percentnej účasti zamestnancov," doplnila.

O tom, či bude štrajk pokračovať aj v stredu, sa má definitívne rozhodnúť na utorkovom spoločnom rokovaní vedenia mesta, DPMK, aj odborov. Ak budú požiadavky zástupcov zamestnancov naplnené, štrajk ukončia. Vindišová to však nepredpokladá, a to aj vzhľadom na to, že primátor Košíc Jaroslav Polaček sa na stretnutí nezúčastní.

Hovorca mesta Dušan Tokarčík potvrdil, že primátor je na dlhodobo plánovanej služobnej ceste v Bratislave. "My sme včera dostali prvé oficiálne pozvanie na rokovanie. V princípe nepoznáme ani požiadavky," povedal s tým, že mesto verí v konštruktívny dialóg a vyriešenie situácie. Zopakoval, že DPMK dostáva od mesta za posledných päť rokov o 40 percent vyšší príspevok.