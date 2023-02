Prvé komplikácie počas štrajku v metropole východu: Vodiči, pripravte sa!

Ostrý štrajk, ktorý vyhlásili odborári pri Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) a pre ktorý je od rána paralyzovaná košická MHD, spôsobil aj zdržanie na cestách v meste.

Vodiči v rannej dopravnej špičke na sociálnych sieťach označili kolaps dopravy v košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom v smere do mesta, ako aj na Prešovskej ceste. Viacerí tiež ponúkali odvoz v rámci svojej plánovej cesty.

Zelená vlna RTVS hlásila hodinové zdržanie v MČ Nad jazerom v smere do centra a 20-minútové zdržanie na Prešovskej ceste. Dopravný servis Rádia Košice informoval aj o zdržaniach na Palackého, Herlianskej, Hlinkovej, z Barce do mesta a z Ťahanoviec na Mier. K zdržaniu na Triede SNP a na Popradskej v MČ Západ smerom k Amfiteátru prispela i nehoda.

Polícia informovala, že situáciu dôsledne monitoruje a je pripravená v prípade potreby reagovať. Najmä na hlavných cestných ťahoch a dôležitých križovatkách budú policajti dopravu v prípade potreby ručne riadiť, a to predovšetkým v čase popoludňajšej dopravnej špičky.

"Počas rána sme mimoriadnu situáciu na cestách na vstupoch do mesta Košice nezaznamenali. Kolóny vozidiel, ktoré stáli na vstupe do mesta Košice v smere od Michaloviec, v mestskej časti Krásna, od smeru Sady nad Torysou boli mierne zvýšené oproti bežnému dňu, nie však extrémne," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Počas štrajku odborári pri DPMK garantovali vypravenie linky "H" do vybraných nemocníc, ako aj spoje do spoločnosti U. S. Steel a do školy v košickej mestskej časti Vyšné Opátske.