V Háji pribudla atrakcia ako z rozprávky o Rapunzel: Takto vyzerá slovenská veža z Na vlásku

Ako vystrihnutá z populárneho príbehu pre malých i veľkých! V Zádielskej tiesňave v blízkosti Turnianskeho hradu vznikla romantická stavba s mimoriadne atypickým vzhľadom.

Akoby vypadla z oka veži z populárnej rozprávky Na vlásku. V nej bola podľa príbehu z dielne Walta Disneyho roky väznená princezná Rapunzel, ktorej dlhé vlasy dodávali mladosť zlej čarodejnici Gothel. S pomocou zlodeja Flynna Ridera sa jej však podarí ujsť. Slovenská verzia veže v Háji (okr. Košice-okolie) vyniká a po zverejnení záberov možno majiteľ stavby ani nečakal taký obrovský ohlas.

Len za deň sa na krásnu vežičku prišlo pozrieť okolo tisíc zvedavcov. Jedinečná stavba sa nachádza na konci obce, pričom pri vstupe nechýba ďalšia zaujímavá upútavka - socha obrovského anjela, ktorá tam však stojí už dlhšie. Hoci majiteľ a zároveň staviteľ veže sa zviditeľňovať nateraz nechcel, jeho výtvor je na obdiv. Z výšky terasy veže dokonca dovidieť aj na ruiny Turnianskeho hradu.

„Dúfam, že sa bude páčiť aj ďalším,“ napísal o veži na verejnej sociálnej sieti staviteľ s tým, že si robí radosť a plní svoje sny. Príbeh rozprávkovo krásnej stavby sa píše už dlhé roky. „Začalo sa to v septembri 2011, keď som do zeme na konci záhrady nabil drevené kolíky a vyznačil tak obrys budúcej veže. Predloha bola jasná, ale pri realizácii som sa spoliehal zväčša na improvizáciu. Cieľom bolo postaviť vežu do bližšie neurčenej výšky minimálne 5 metrov a urobiť tak rozhľadňu s výhľadom na krásne okolie,“ opísal staviteľ.

V romantickejších predstavách si podľa vlastných slov pripúšťal, že by možno mohla byť aj obytná. „Mal by som tam uložené svoje knižky, staré platne a celuloidové filmy a veľký hvezdársky ďalekohľad. Pozeral by som sa na svet z výšky. Keďže rád fyzicky pracujem, bol to pre mňa dlhodobý projekt, ktorý posilní moje telo, zrelaxuje dušu a súčasne sa vytvorí niečo zaujímavé. Ani som nepomyslel na komerčné využitie,“ dodal.