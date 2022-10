Kauza nákupu teplomerov v KSK: Notárska zápisnica odhalila prevratné zistenia

O medializovanú kauzu nákupu teplomerov v Košickom samosprávnom kraji (KSK) sa začala zaujímať Národná kriminálna agentúra. Informácia vyplávala na verejnosť pred niekoľkými týždňami, no zdá sa, že nič prelomové sa v kauze nezmenilo.

Samotný kraj však na prvý pohľad nepríjemnú situáciu berie pozitívne. “V tomto prípade nie je vedené trestné stíhanie proti konkrétnej osobe alebo osobám, nie je vznesené žiadne obvinenie a ani nás v tejto veci nikto oficiálne nekontaktoval. Celá vec sa preto nachádza v štádiu bežného prešetrovania. Vzhľadom na to, že k žiadnemu predraženiu nedošlo, predpokladáme zastavenie a zamietnutie aj tohto trestného oznámenia po voľbách,” znie oficiálne stanovisko Michala Hudáka, hovorcu KSK pre denník Plus JEDEN DEŇ.

V celej kauze bol zapletený i Richard Reday, ktorý figuroval ako “dodávateľ”. Tomu pretiekol pohár trpezlivosti a po dlhých mesiacoch v úzadí sa konečne rozhodol prehovoriť a k celej kauze sa vyjadriť. “Na začiatok chcem uviesť, že som nikdy nechcel byť vtiahnutý do tejto mediálnej ‘politickej‘ prestrelky. Avšak celá kauza sa ma bytostne dotkla, a to ako fyzickej, tak aj právnickej osoby. Začnem možno netradične, ale chcem povedať, že považujem za obrovskú tragédiu, čo sa stalo vo februári 2018, keď bol zavraždený novinár a jeho snúbenica. O to zarážajúcejšie pre mňa je, že po tom všetkom, čo sa stalo a akú dôveru dala spoločnosť do rúk novinárov, existuje čierna ovca tzv. ‘pán‘ novinár, ktorý má takú moc, že v jednej osobe sa správa ako spravodajca, operatívec, vyšetrovateľ, prokurátor a sudca v jednom,” povedal pre portál Reday a narážal na články Denníka N z novembra a decembra minulého roka, ktorých autorom je Dušan Karolyi

V článkoch, ktoré Redayovi ležia v žalúdku, sa písalo, že KSK zaobstaral 192 teplomerov do budov za 180.000 eur pri čom v Nitrianskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji mali kúpiť rovnaké teplomery za oveľa menší peniaz. Ako však vyšlo najavo z notárskej zápisnice, ktorú poskytol Miroslav Garaj, výrobca teplomerov, vôbec nešlo o rovnaké prístroje.