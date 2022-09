Krajskí cestári na východe si prilepšili: Nová technika za viac ako milión eur!

Cestárom Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) pribudlo do vozového parku desať nových cestných mechanizmov a vozidiel, ktoré zakúpila krajská samospráva za viac ako milión eur.

Vozidlá využijú pri údržbe cyklochodníkov, chodníkov, okrajov ciest, ale aj pri povodniach. Novinkou vo výbave je georadar s 3D mapovaním. Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, cestári budú mať k dispozícii kompaktný univerzálny traktor, zalievkovú súpravu a krajnicový finišer určený na zasypávanie rýh, ktorý dokáže pracovať so všetkými druhmi pôdy, štrku a asfaltovej zmesi.

Najdrahšou súčasťou sú dve kolesové rýpadla s otočnou nadstavbou spolu za viac ako 485-tisíc eur, ktoré budú využiteľné napríklad aj pri povodniach. „Technickou novinkou je georadar s 3D mapovaním používaný pri lokalizovaní potrubí a káblov, teda podzemných vedení inžinierskych sietí. Zisťovať ním budeme kvalitu alebo nekvalitu podložia pod vozovkou a veľmi nám pomôže, aby sme dali projektantom dobré súťažné podklady na to, aby vedeli, čo majú navrhnúť na to, aby bola cesta dobre zrekonštruovaná,“ vysvetlil riaditeľ SÚC PSK Marcel Horváth a dodal: „Ide o zariadenie, ktoré nie je až tak bežnou súčasťou vybavenia cestárov v rámci Slovenska, no funkčným pomocníkom pri našej práci. Takže aj u nás, na území kraja, kde máme najrozsiahlejšiu cestnú sieť s vyše 2440 kilometrami, nájde isto veľké využitie.“

Okrem georadaru za viac ako 103-tisíc sú súčasťou vynoveného vozového parku aj dve nové nákladné vozidlá do 3,5 tony disponujúce veľkým nákladným priestorom a tri osobné motorové vozidlá. „Tento rok sme cestárom do užívania odovzdali už celkovo 35 nových mechanizmov. Pribudli nakladače, prívesné vozíky, zmiešavacie centrá na soľanku, frézy, značkovače. Od roku 2018 doteraz sa podarilo zaobstarať celkovo až 378 kusov novej cestnej techniky a vozidiel v objeme 16,7 milióna eur. To sú obrovské, ale potrebné a dobre použité financie,“ doplnil predseda PSK Milan Majerský.

V súčasnosti najpočetnejšími skupinami vozového parku SÚC PSK sú posypové vozidlá, ktorých je 120. Krajskí cestári majú k dispozícii aj sedem zametačov, 78 nakladačov/rýpadiel, 60 traktorových kosačiek, 41 traktorov, vyše 60 úžitkových vozidiel, 40 špeciálnych vozidiel a referentské autá slúžiace pre rýchlejší pohyb zamestnancov v teréne.