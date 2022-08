Atrakcia na východe láka milovníkov adrenalínu: Pozor, je len pre odvážnych!

Zažijete tu adrenalín aj veľkú zábavu!

Najvýchodnejší zipline na Slovensku nájdete v Beňatine v Sobranskom okrese. Ide o turistickú atrakciu, na ktorej sa môžete zavesení na 180 metrov dlhom oceľovom lane pokochať zatopeným lomom a scenériou vôkol neho. Medzi tými, ktorí si zaujímavú atrakciu ako prví zadarmo vyskúšali, bol aj Košičan Samuel (18): „Nebolo to až také rýchle, ale výhľad stál za to. Celkom som si to užil.“

Po ňom si jazdu vychutnala aj Anna (63) z Košíc, ktorá sa po necelej polminútke zmohla len na strohé hodnotenie: „Bolo to super!“ Zipline výrazne podporil aj Košický samosprávny kraj. „Doteraz sa na východnom Slovensku podobná adrenalínová atrakcia nenachádzala. Tento projekt to zmenil. Pohľad z výšky na bývalý lom umožňuje preletieť ponad azúrovo modrú hladinu a vychutnať si okolitú prírodu z vtáčej perspektívy,“ uviedol župan Rastislav Trnka. Kraj tento unikátny projekt podporil sumou takmer 200-tisíc eur.

Vybudovali aj vyhliadky

Pôvodne ťažko dostupný terén v okolí jazera skultivovali. Postavili tam vyhliadkový chodník a pribudli aj vyhliadky a stánok na fotografie. „O tomto mieste vedeli skôr len miestni a trénovali tu záchranné tímy a potápači. Teraz sa otvárame širokej verejnosti, ktorej sú k dispozícii už aj sociálne zariadenia, značené turistické trasy a cyklochodníky s tipmi na výlety do blízkeho okolia,“ prezradil starosta Beňatiny Štefan Minčák.

Ťažké váhy nepustia

Jazda ponad Beňatinský lom so špeciálnym popruhom okolo trupu je prístupná pre dospelých aj deti od 10 rokov a osoby s minimálnou hmotnosťou 40 kg a s maximálnou 120 kilogramov. Menším deťom slúži mini zipline s dĺžkou 30 metrov. Vstupné na zipline je 7 eur.