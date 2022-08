Zvrat v prípade nešťastia v Stropkove: Zabila ošetrovateľa Iva († 59) v cirkuse skutočne ťava?!

Tragédia zahalená rúškom tajomstva! V českom cirkuse Aleš, ktorý hosťuje v Stropkove, našli polomŕtveho ošetrovateľa.

Iva († 59) sa ešte pokúšali oživiť v nemocnici, ale svojim početným zraneniam podľahol. Podľa prvotných informácií ho mala pohrýzť ťava, v prípade je však nateraz veľa nejasností. Policajti totiž podľa TV Markíza pracujú aj s verziou, že cirkusanta nechtiac zrazilo auto.

Principála známeho cirkusu to, čo sa stalo, veľmi mrzí. „Je nám to nesmierne ľúto, lebo Ivo sa o naše zvieratá staral už dlho. Sme veľmi znechutení, lebo je to veľmi nepríjemné a zasiahlo nás to,“ povedal Antonín Aleš (65). Potvrdil, že v cirkuse boli aj vyšetrovatelia, ktorí teraz usilovne pracujú na zrejme viacerých verziách.

Iva totiž našli neďaleko sektoru tiav, pričom Aleš nevylúčil, že ho mohli tieto zvieratá pohrýzť. „A to z toho dôvodu, že hoci u nás pôsobil dlhšie, aj si rád vypil a ťavy alkohol nielen neznášajú, ale hlavne sú potom agresívnejšie. Dostal už aj výpoveď, ale vždy sa vrátil s prosíkom a zľutovali sme sa nad ním. Nemal kam ísť, v podstate to bol bezdomovec. Staral sa však o naše zvieratá a kydal hnoj,“ dodal Aleš.