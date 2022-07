O post primátora Košíc zabojuje lekár: Čím láka voličov piaty kandidát?

O post primátora Košíc sa v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať aj lekár a predseda strany Šanca Viliam Novotný. Svoju kandidatúru oznámil v stredu.

Zatiaľ ide o piateho záujemcu o funkciu primátora Košíc, ktorý oficiálne oznámil kandidatúru.

Novotný chce riešiť viacero problémov, ktoré Košičanov podľa neho dennodenne trápia. Ide o bezdomovcov, neprispôsobivých občanov, dopravné zápchy na hlavných ťahoch, mestskú hromadnú dopravu, starostlivosť o seniorov, nedokončené cyklotrasy, oddychové či takzvané "šedé" zóny. Tvrdí, že spolu so svojím tímom pripravuje koncepciu riešení so zreteľom na reálne uskutočnenie z hľadiska možností mesta. "Nebojím sa pustiť do riešenia najpálčivejších a roky odkladaných problémov, ktorých máme mnoho," uviedol.

Ako pre TASR povedal, bude kandidátom strany Šanca, o podpore ďalších strán sa podľa jeho slov rokuje. "Neuchádzam sa o podporu vládnych strán ani opozičných strán ako Smer-SD, Hlas-SD, ĽSNS či hnutia Republika. Mám skôr záujem o podporu menších neparlamentných stredopravých strán," dodal. Novotný kandidoval na primátora mesta Košice aj v predchádzajúcich komunálnych voľbách, v ktorých získal deväť percent hlasov.

Kandidatúru na primátorské kreslo dosiaľ oficiálne ohlásili súčasný primátor Košíc Jaroslav Polaček, ktorý bude kandidovať za koalíciu strán KDH, SaS, Sme rodina, Aliancia, NOVA a Strana rómskej koalície (SRK), ako nezávislí kandidáti chcú ísť do volieb výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma a starosta mestskej časti Pereš Jozef Karabin, a za stranu Za ľudí mestský poslanec Milan Lesňák.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.