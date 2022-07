Nádhernému slovenskému mestu hrozí ekologický havária: Fico ani Kiska nepomohol, pomôže súčasná vláda?

Mestu Prešov hrozí ekologická havária.

Dlhodobým prehliadaním a neriešením problému s únikom soľanky z vrtov v dobývacom priestore Prešov I – Solivary zo strany štátu sa stav neustále zhoršuje. Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová zvolala na mieste pracovné stretnutie, aby opäť upozornila na potrebu akútneho riešenia situácie. TASR o tom informovala tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová.

Mesto podľa jej slov opakovane upozorňuje na problémy na ložisku soli Prešov – Soľná Baňa, keďže nejde len o potenciálnu, ale reálnu hrozbu. V dobývacom priestore Prešov I – Solivary dochádza k výtokom soľanky z jednotlivých vrtov na povrch. Dobývací priestor sa navyše nachádza pri obytnej zóne, preto je nevyhnutné túto situáciu naliehavo a urgentne riešiť.

"V prípade, že sa čoskoro nezačne s likvidáciou banských diel, môže dôjsť k rozsiahlej ekologickej havárii, a to úniku soľanky spoza pažníc vrtov aj zo samotných vrtov do terénu a devastácii terénu. Pri vysokom tlaku vo vrte dôjde k úniku soľanky aj po tektonických poruchách, k namoknutiu nadložných hornín a deštrukcii terénu, ďalej k vytekaniu soľanky do vodných tokov a devastácii flóry a fauny," povedala Šitárová.

Pri vysokom tlaku vo vrtoch je reálny predpoklad, že dôjde k ďalšiemu prepájaniu kaverien - vylúhovaných priestorov vrtov v podzemí - a môže dôjsť aj k ich prepojeniu so šachtou Leopold. V takomto prípade dôjde k poškodeniu banského diela, ktoré je evidované ako národná kultúrna pamiatka (NKP). V neposlednom rade môže podľa radnice dôjsť aj k ohrozeniu života, zdravia a majetku občanov vzhľadom na to, že pozemky v dobývacom priestore vlastnia fyzické osoby.