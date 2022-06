Dobrá správa pre Košičanov: Štyri linky MHD budú premávať zadarmo! Poslanci však nadšení nie sú

Cestujúci košickou MHD budú mať od 1. júla nárok na bezplatnú električkovú dopravu do a z mestskej časti Nad jazerom. Týkať sa to bude liniek 1, 3, 9 a R2 do ukončenia rekonštrukcie Slaneckej cesty, respektíve do 31. augusta 2023.