Prezidentka sa stretla so zástupcami samospráv v Prešove: Toto by im podľa nej pomohlo

Nový stavebný zákon, ktorý je v procese schvaľovania, bol jednou z tém utorkového stretnutia prezidentky SR Zuzany Čaputovej so zástupcami mestskej a krajskej samosprávy v Prešove. Venovali sa i téme realizovaných investičných akcií a zvyšovaním cien.

Samosprávy sa z dôvodu zdražovania môžu dostať do problémov, keďže verejné obstarávania realizovali s pôvodnými cenami. "Po návrate do Bratislavy chcem rokovať s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), aby usmernením bolo možné 'dodatkovať' existujúce zmluvy, ktoré by zohľadnili už prebehnuté verejné obstarávania a zohľadnili by nárast cien energií alebo stavebných materiálov," uviedla Čaputová.

Podľa predsedu PSK Milana Majerského rast cien môže ohroziť realizáciu niektorých investičných akcií. Zatiaľ nezrušili žiadnu z nich. Primátorka Prešova Andrea Turčanová požiadala prezidentku, aby sa zasadila o reguláciu cien energií pre samosprávy. "Ceny energií v našich školách a mestských budovách sa zvýšili a nikto ani ministerstvo hospodárstva negarantuje stropy. Podarilo sa to v sociálnych zariadeniach, ale, žiaľ, nie v ostatných mestských zariadeniach, ktoré spravujeme ako samospráva," povedala Turčanová.

Samosprávy podľa hlavy štátu prevádzkujú množstvo školských zariadení a zastropovanie cien energií by bolo niečo, čo by im veľmi pomohlo. "Je to téma na rokovanie s ministrom hospodárstva," skonštatovala.

Témou pondelkového (25. 4.) i utorkového rokovania so zástupcami samospráv bol i stavebný zákon, ktorý je v parlamente. "Z mojej strany určite budem veľmi prísne strážiť rovinu ústavnosti a súladu s medzinárodnými dohovormi aj pri tejto norme," povedala Čaputová.

Zástupcovia samospráv sa vyjadrili aj k neobsadeným pracovným miestam na trhu, ktoré môžu obsadiť ľudia z Ukrajiny. "Najmä ženy, Ukrajinky, môžu tieto miesta obsadiť a už sa to aj deje. Veľmi úspešne sa zaraďujú do pracovného procesu vrátane absentujúcich miest, ako sú ambulantní lekári, takže je s tým aj dobrá skúsenosť," doplnila prezidentka.

Prezidentka od pondelka do piatka (29. 4.) úraduje z regionálneho pracoviska prezidentskej kancelárie v Košiciach. Okrem stretnutia so zástupcami krajskej a miestnej samosprávy prezidentka v Prešove navštívila Strednú odbornú školu gastronómie a služieb, ako aj závod na výrobu prevodoviek v Haniske. V programe má aj návštevu vojenského výcvikového priestoru v Kamenici nad Cirochou – Valaškovciach.