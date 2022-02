Nový Čas sa pozrel na východnú hranicu: Ako sa Slováci pripravovali na vojnu na Ukrajine!

Dúfajú, že to dopadne dobre, ale pripravujú sa na najhoršie.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii Približne 100-kilometrová čiara, ktorá nás delí od Ukrajincov, sa podľa kompetentných môže v najbližšej dobe stať mimoriadne sledovanou. Nový Čas sa bol pozrieť v bezprostredne ležiacich obciach.

Aspoň by sme mali konečne zákazníkov

Miroslav (56), krčmár, Lekárovce

- Krčmára v Lekárovciach robím už celých 30 rokov, tu som sa narodil a tu som aj vyrastal. Zatiaľ tu máme pokoj, väčšina Ukrajincov chodí inými trasami, hlavne cez Vyšné Nemecké. Ja som tu už nemal zákazníka z Ukrajiny asi 2 roky. Aj keď tu máme stále časté hliadky, môžem potvrdiť, že v poslednej dobe vidíme viac colníkov a policajtov, ktorí tadiaľto chodia. Kedysi tu bola vyhľadávaná migračná trasa, no odkedy sa tu nainštalovali kamery, máme pokoj.

Obavy z vojny tu zatiaľ nemáme. Donbas je od nás vyše 1 400 kilometrov ďaleko, nás sa to zatiaľ netýka. Ak by sme tu však mali nával utekajúcich, aspoň by sme mali konečne nejakých zákazníkov. Nemyslím si, že by sa tu migranti zdržali, tu nie je okrem polície, vojakov a colníkov žiadna práca, buď ľudia odídu, alebo idú na úrad práce. Podľa mňa ich bude skôr lákať práca a život v západnejších krajinách než tu. Ak keď v porovnaní s ich platmi, tu na Slovensku sa máme lepšie. Aj ani tu často nemáme pomaly na chleba.