Trend v Košiciach sa obrátil: Počty nakazených rastú, skok v pozitívne testovaných deťoch oproti 3.vlne

Na ochorenie COVID-19 zomrelo v Košiciach od začiatku pandémie 1 090 ľudí. Na Krízovom štábe mesta Košice o tom dnes informovala riaditeľka regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Zuzana Dietzová.

Vrchol tretej vlny pandémie v meste nastal podľa Dietzovej začiatkom novembra minulého roka a počty pozitívnych ľudí klesali až do polovice januára. Od minulého týždňa sa však trend obrátil. „Uplynulý týždeň bolo v Košiciach celkovo 2 645 pozitívnych osôb, z čoho deti a mládež do 18 rokov tvoria takmer 38 percent. U detí je to dvojnásobok toho, čo sme zaznamenali počas tretej vlny. Denne v Košiciach a okolí pribúda 378 nových prípadov, našťastie, neevidujeme žiadne lokálne ohnisko nákazy,“ uviedla Dietzová.

Podľa nahlásených údajov z košických nemocníc v nich bolo k utorku 25. januára hospitalizovaných 104 pacientov, ktorí sa liečia z ochorenia COVID-19. Až vyše 70 percent z nich nebolo zaočkovaných a 14 z nich v súčasnosti bojuje o svoj život na umelej pľúcnej ventilácii.

V súčasnosti je v Košiciach zaočkovaných celkovo 49,7 percenta obyvateľov. Celoslovenský priemer v súčasnosti predstavuje 48 percent. Čo sa týka zaočkovanosti ľudí nad 65 rokov veku, tak priamo v meste je to 66,58 percenta.

RÚVZ v Košiciach začne od budúceho mesiaca robiť pre celé východné Slovensko vo vlastnom laboratóriu sekvenácie z pozitívnych vzoriek testov, ako aj zo vzoriek čistiarne odpadových vôd v Kokšov - Bakši. Z doterajších údajov im vyplynulo, že koncentrácia vírusových látok v odpadových vodách od začiatku novembra až doteraz výrazne klesala, avšak riaditeľka košického RÚVZ predpokladá od budúceho týždňa ich nárast.