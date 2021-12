Košická strojárina oslavuje 150 rokov: Na najstaršej priemyslovke študovala aj Gombitová!

Vychováva elitu v odbore. Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach je najstaršia svojho druhu v strednej Európe.

Oslavuje 150 rokov od založenia a za ten čas jej lavice drali tisíce študentov. A v jej útrobách sa ukrývajú veľké rarity. Ako jediná má v budove zriadené školské múzeum, kde má vystavené viac ako 100-ročné originálne zošity a učebnice. Študovala tu aj legendárna speváčka Marika Gombitová či účastník 4 olympiád, bežec Jozef Plachý.

Začiatok 70. rokov 19. storočia bol pre metropolu východu veľmi významným obdobím. Práve vtedy v centre Košíc totiž vzniklo súkromné Vyššie strojárske učilište, ktoré založil Józef Szakkay. Za desiatky rokov študenti zapísali kvantá zošitov, vysústružili tony vecí a aj vďaka tomu sa dokázali uplatniť na trhu za každého režimu. Bohatú históriu si pripomínajú vo vlastnom múzeu, ktoré otvorili v roku 1982.

Nachádzajú sa v ňom dokonca exponáty z 19. storočia. „Máme tu fotodokumentáciu, akým spôsobom sa začínalo - s kachľovými pecami a olejovými lampami. Nachádzajú sa tu aj technické pomôcky, publikácie, historické ručne písané pracovné zošity a učebnice. Sú tu aj vysvedčenia, kde sa zapisovali známky,“ priblížila zástupkyňa školy Renáta Ižolová s tým, že pokiaľ sa koná akcia či stretnutie absolventov alebo rodičov, múzeum sprístupnia. „Je to také spomienkové miesto, kde môžeme vidieť, ako to tu kedysi vyzeralo,“ dodala.

Úspešní absolventi

Pri otvorení mali 19 žiakov a budúci strojári mali skutočne náročnú prípravu v podobe 56 vyučovacích hodín - 16 teoretických a 40 hodín praxe - počas týždňa. V súčasnosti tu študuje 325 žiakov a majú výborné pracovné vyhliadky.

„Až 94 percent našich študentov nájde zamestnanie, nerobíme absolventov pre úrad práce. Polovica z nich ide na vysokú školu a polovica do praxe s takmer stopercentnou uplatniteľnosťou na trhu,“ povedal riaditeľ Rastislav Friga. V minulosti boli odbory všeobecnejšie, dnes sa to blíži k tradičnej strojárine a mechatronike, a to sa už berie ako chlapská práca. Nedá sa však povedať, že by to dievčatá nezaujímalo. Počítačové projektovanie a programovanie ožíva a páči sa im,“ uzavrel.

Rozvíjam si tu zručnosti

Radoslava Buráková (17), odbor programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, Košice

- Ja som technický typ, baví ma rozvíjať sa v tejto oblasti a tu mám obrovské kvantum možností rozvíjať sa, či už ručne, alebo počítačovo, kde viem vyrábať súčiastky.