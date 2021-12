Verejnú dopravu na východe čakajú veľké zmeny: Prímestské autobusy budú mať nové cestovné poriadky!

V prímestskej autobusovej doprave Košického samosprávneho kraja (KSK) začnú od nedele (12. 12.) platiť nové cestovné poriadky. Prinesú zmeny, ktoré sa pozitívne prejavia najmä na zlepšení dopravnej obslužnosti územia, vylepšené budú aj nadväznosti medzi autobusovými spojmi a vlakmi.

Informoval o tom Úrad KSK. Nedôjde pritom k nárastu najazdených kilometrov. "K skvalitňovaniu prestupných väzieb dochádza najmä v Moldave nad Bodvou, a to hlavne v súvislosti so zavedením nových vlakových spojení do Košíc a späť. K zlepšeniu koordinácie medzi autobusovou a železničnou dopravou dôjde aj v Rožňave a v Spišskej Novej Vsi. Aj naďalej ostávajú v prevádzke expresné linky, ktoré cestujúcim zo Zemplína a Gemera zrýchľujú prepravu za pracovnými a školskými povinnosťami do Košíc. Pre zvýšenie atraktivity prímestskej dopravy zrýchľujeme aj ďalšie autobusové spoje na Zemplíne a v okolí Košíc," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Cestovné poriadky sa v tomto období menia každoročne po rokovaniach so zástupcami železničného dopravcu a autobusových dopravcov. Viaceré zmeny vstúpia do platnosti na Zemplíne, k zlepšeniu nadväzností medzi autobusovými spojmi dôjde najmä v Horovciach, Pavlovciach nad Uhom, Sobranciach, Podhorodi a v Dúbrave.

"Snažili sme sa vylepšiť aj nadväznosti spojov prímestskej autobusovej dopravy na vlaky. Konkrétne v Bánovciach nad Ondavou, Michalovciach, Stanči, Strede nad Bodrogom, Pribeníku a Trebišove. V súvislosti so začatím stavby TIOP Trebišov dôjde k dočasnému premiestneniu autobusového nástupišťa na Komenského ulicu vedľa autobusovej stanice," informoval Radovan Hužvík, konateľ spoločnosti IDS Východ, ktorá na zmene cestovných poriadkov spolupracovala.