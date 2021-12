Cestujúcich na východe čaká zmena: Prímestské autobusy budú jazdiť podľa nových cestovných poriadkov

V prímestskej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja (PSK) začnú platiť od nedele (12. 12.) nové cestovné poriadky.

Najvýraznejšie zmeny nastanú v tatranskom a spišskom regióne. Na viacerých linkách bude zavedená taktová doprava. Zmeny sa dotknú celého Prešovského kraja. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie PSK.

"Na viacerých linkách zavedieme taktovú dopravu a cestujúcim tak zjednodušíme prepravu. Po novom bude stačiť, ak si zapamätajú jeden čas odchodu spoja zo zastávky, pretože autobus bude z nej vyrážať počas celého dňa v rovnakú minútu," povedal predseda PSK Milan Majerský.

Medzi najvýraznejšie zmeny v okolí Popradu patrí zavedenie taktového režimu na linkách Poprad – Liptovská Teplička, Poprad – Starý Smokovec – Ždiar – Tatranská Javorina, Poprad – Vyšné Hágy, Poprad – Kežmarok – Lendak. Taktiež na trasách Štrbské Pleso – Starý Smokovec – Lendak, Poprad – Levoča, Poprad – Štrba – Važec, či Poprad – Spišská Stará Ves – Červený Kláštor – Veľká Lesná. Aj po zmene cestovných poriadkov bude pokračovať prevádzka turistickej linky Poprad – Štrba – Štrbské Pleso.

Spoje na linke Poprad – Liptovský Mikuláš budú končiť už v obci Važec, a to s pridaním nových spojení na tejto linke a možnosťou prestupu vo Važci na spoje smer Liptovský Mikuláš. Na linke Poprad – Mengusovce – Vyšné Hágy – Štrbské Pleso budú vo Vyšných Hágoch vytvorené systémové nadväzností na vlaky a od vlakov TEŽ smer Štrbské Pleso a Starý Smokovec.

"K dôležitej zmene dochádza v rámci spojenia Vyšného Slavkova s Levočou, ktoré bude z dôvodu extrémne nízkej rentability realizované prostredníctvom novej trasy – cez obce Brutovce a Uloža, namiesto dnešného spojenia cez Spišské Podhradie. Zároveň dôjde k posilneniu spojenia Vyšného Slavkova so Sabinovom počas nedieľ," priblížila Heilová.

V okolí Prešova patrí k významným zmenám predĺženie spoja o 13.05 h z Prešova až do Michaloviec. Opačným spojom z Michaloviec bude možné dopraviť sa až do Popradu s prestupom v Prešove. Zavedený bude tiež nový spoj o 15.00 h z Prešova do Hanušoviec nad Topľou.

PSK zároveň reaguje na zrušenie ranného osobného vlaku z Bardejova do Prešova pridaním autobusu na danej trase. Od nedele dôjde taktiež k obnoveniu nedeľného spojenia medzi Humenným, Vranovom nad Topľou, Košicami, Rožňavou a Banskou Bystricou. K zmenám dôjde aj v okolí Starej Ľubovne. Pribudne ranné autobusové spojenie z Litmanovej do Starej Ľubovne.

Nové cestovné poriadky nájdu cestujúci na www.cp.sk alebo na webových stránkach dopravcov.