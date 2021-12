Odštartovali prípravy na zimnú sezónu: Počasie praje bežkárom

Zimná idylka! Na Skalke nad Kremnicou (okr. Žiar nad Hronom) solídne nasnežilo a odštartovaniu bežkárskej sezóny nič nestálo v ceste. Využívať sa už dá prvých 5 kilometrov bežkových tratí.

Milovníci tohto športu si môžu dokonca požičať bežkársky set, bežky, palice či topánky priamo pri Štadióne Rudolfa Čillíka. Do biela sa odelo aj lyžiarske stredisko Jahodná neďaleko Košíc. Rodinky s deťmi si prišli užiť prvý tohtoročný sneh, hoci umelý. Aj keď vedenie strediska priznáva, že tým idú do istého risku, očakávajú však, že v novom roku si budú môcť všetci užiť poriadnu lyžovačku.

Počas pracovných dní využije bežecké trate aj stovka bežkárov, cez víkend je toto číslo ešte vyššie. „Upravený bol Štadión Rudolfa Čillíka s in-line dráhou a dvojkilometrový okruh štandardných bežeckých tratí. Trate sa upravujú denne, podmienky na bežkovanie sú výborné. Dosnežilo ešte okolo 20 centimetrov snehu,“ uviedla Iveta Ceferová, viceprimátorka mesta Kremnica. Bežecké trate boli prekosené, odstránili sa nálety v okolí tratí a odvetvovali sa i stromy, ktorých konáre by bránili napadnutiu snehu, prípadne by poškodzovali techniku. Skalka a jej širšie okolie ponúkajú v Kremnických vrchoch približne 100 kilometrov lyžiarskych bežeckých tratí rôznej náročnosti. O ich úpravu a údržbu sa mesto Kremnica stará spoločne so samosprávou Banskej Bystrice a dobrovoľníkmi.

Sprístupnené trate sú kvalitne upravené

Lenka (28), Žiar nad Hronom

- Zimu mám veľmi rada. O bežkovanie na Skalke je veľký záujem a sprístupnené trate sú kvalitne upravené.