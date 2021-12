Pred sviatkami očakávajú zvýšený nápor: Kraj bude v obchodných centrách očkovať sedem dní v týždni

Prešovský samosprávny kraj (PSK) od pondelka (6. 12.) posilňuje svoju očkovaciu stratégiu.

Zavádza očkovanie a preočkovanie vakcínou proti ochoreniu COVID-19 v dvoch obchodných centrách (OC) v Prešove a v Poprade aj v režime pracovného týždňa. Vakcínu v nich sprístupní v popoludňajších hodinách. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

Vakcináciu v OC na Ulici Armádneho generála Svobodu na sídlisku Sekčov v Prešove a v OC na Dlhých Honoch v Poprade umožní kraj nepretržite od pondelka do nedele. Cez pracovný týždeň však pôjde o očkovanie prvou, druhou a preočkovanie treťou dávkou vakcíny Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech. Jej aplikovanie v obchodných centrách kraj umožní v poobednom čase od 15.00 do 19.00 h.

"Aktuálne by malo byť v systéme Národného centra zdravotníckych informácií približne 700 000 ľudí, ktorí sú šesť mesiacov po podaní druhej dávky vakcíny, a teda v prípade svojho záujmu mali by absolvovať preočkovanie jej posilňujúcou dávkou. Je to obrovské číslo a my pred sviatkami očakávame zvýšený nápor na všetky očkovacie miesta v kraji, aj na tie naše," uviedol predseda PSK Milan Majerský.

"Chceme ľudí, ktorí sa nám na očkovacích miestach kumulujú cez víkend, rozptýliť na očkovacie termíny v pracovnom týždni. Zároveň chceme odbremeniť našich zdravotníkov, ktorí taktiež očkujú či už v nemocniciach alebo poliklinikách," vysvetlil Majerský.

Krajská samospráva tak nadviaže na očkovanie realizované v zdravotníckych zariadeniach a vyplní prázdne časové okno, ktoré v systéme vakcinácie vzniká po 15.00 h. Nové termíny sú k dispozícii už aj v registračnom systéme kraja www.psk-ockovanie.sk.

Kraj ponecháva víkendové očkovanie v jednotlivých OC v nezmenenom režime. Podávaná tam bude naďalej vakcína Janssen, a to s registráciou aj bez registrácie. V rovnakom víkendovom režime pokračujú aj krajské veľkokapacitné očkovacie centrá v Prešove, Humennom a Poprade, v ktorých je prioritne aplikovaná vakcína od Pfizer/BioNTech. Zároveň kraj ďalej rozširuje svoje očkovacie miesta, s mobilnou jednotkou plánuje nové výjazdy a koordinuje očkovanie vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb na území kraja.