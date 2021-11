Advent v znamení tradičnej ozdoby: Najväčšia obec zmajstrovala 27-metrový megaveniec

Už ho majú! Najväčšia obec Slovenska Smižany (okr. Spišská Nová Ves) dbá na dodržiavanie tradícií – svojich aj vianočných.

Námestie pred úradom tak aj tento rok zdobí veľký adventný veniec. A veru sa im podaril skutočne úctyhodný kúsok – obvod 27 metrov a priemer 9 metrov zmajstrovali z vetvičiek jedlí. S ekologickými okrasami okolo svietnikov pritom vypomáhali aj miestni škôlkari.

Ozdoba v číslach

Kahance na megavenci postupne rozsvietia od tejto nedele, pričom jeho parametre sú úctyhodné. „Väčší nemôžeme vyrobiť, lebo závisí to od pódia,“ vraví hlavná autorka Anastázia Adamcová, ktorá v budove obecného úradu pracuje ako vedúca knižnice. Megaveniec stavia už deviaty rok a vďaka skúsenostiam a tímu spolupracovníkov ho dokážu zložiť za pár hodín. „Jedľa je najvhodnejšia, dobre sa s ňou pracuje, lebo menej pichá. A aj lepšie to vyzerá. Táto výzdoba nám vydrží až do Troch kráľov a ohlas je výborný,“ teší sa.

Smižančania, ktorých je celkovo až takmer 10-tisíc, sú hrdí na svoju vianočnú maxiozdobu a chodia sa na ňu dívať s ratolesťami aj po zotmení. Starostka Miroslava Szitová potvrdila, že sviece tentoraz dozdobovali žiaci miestnych škôlok: „Máme ich presne štyri a činili sa. Podmienkou bolo, aby využili len prírodné materiály.“ Ďalším ťahákom popri venci je obrovská vianočná guľa, v ktorej sa môžu ľudia odfotiť na pamiatku.