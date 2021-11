Od pondelka si musia zvykať na výrazné obmedzenia: Košice budú čierne, čo všetko sa zmení

Podľa COVID automatu budú Košice od pondelka zaradené do čiernej farby, ktorá znamená výrazné obmedzenia pre služby, prevádzky či ubytovacie zariadenia.

Krúžky pre deti - Len pre deti do 13 rokov

Svjatoslav Dohovič, hovorca Štátneho divadla Košice

Napriek čiernej farbe budú za istých okolností pokračovať v činnosti v obmedzenom režime. „Historicky sa naše aktivity s deťmi označujú ako krúžky, ale oficiálne sú to tréningy pre športovcov. Od pondelka sa nám však zužuje počet detí. Tie do 13 rokov sa rátajú ako očkované a môžu pokojne trénovať, neočkovaným deťom nad 13 rokov dočasne pozastavujeme účasť. Je to lepšie ako vlani, keď sme boli totálne zatvorení,“ zhodnotil vedúci Lezeckej steny Košice Jaroslav Pukanský s tým, že prechádzajú na režim kompletne zaočkovaných. „My máme špeciálnu prevádzku, kam nechodí verejnosť, ale len organizovaní športovci,“ doplnil.



Plavárne - Do bazéna 10 zaočkovaných

Štefan Ferencz, námestník riaditeľa pre elektroniku TEHO

Plaváreň ostáva od pondelka pre verejnosť naďalej otvorená, ale s výraznými obmedzeniami. Ako informoval Štefan Ferencz, námestník riaditeľa pre ekonomiku TEHO, aktuálne sa stále dohadujú s jednotlivými športovými klubmi, akým spôsobom budú organizovať tréningy, keďže pre športové kluby s organizovanou športovou činnosťou platí výnimka. „V našej plavárni vieme naraz pustiť do vody 64 športovcov. Pri verejnosti je jediný možný povolený režim len kompletne zaočkovaní. Do vody vieme pustiť len 10 ľudí na bazén. V priebehu týždňa bude vytvorený priestor aj pre verejnosť v rozsahu niekoľkých hodín denne,“ uviedol Ferencz.