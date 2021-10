Dobré správy pre cestujúcich: V Košiciach opäť premávajú spoje MHD, ktoré do odvolania nevypravovali

Zhruba po mesiaci začali v uplynulých dňoch v Košiciach opäť premávať všetky spoje, ktoré Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) do odvolania nevypravoval pre zvyšujúci sa počet práceneschopných vodičov a poruchy vozidiel.

Išlo približne o 120 vybraných spojov autobusových liniek. Pre TASR to uviedla hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová. Cestujúcu verejnosť ubezpečuje, že prevádzka mestskej hromadnej dopravy (MHD) v súčasnosti nie je ohrozená.

Situáciu podľa nej citeľne zlepšili ukončené výluky električkovej dopravy aj zapožičané autobusy. „Z dôvodu ukončenia spomínaných výluk sa do výpravy opätovne zaradilo 12 autobusov a 20 vodičov,“ povedala. Zlepšenie situácie nesúvisí s novými autobusmi, ktoré do Košíc dorazili, tie zatiaľ nie sú zaradené do výpravy.

Napriek priaznivému vývoju podľa Petrušovej stále dochádza k výpadkom spojov. Najčastejšie ide o poruchy mechanických častí, ako dvere, nápravy či klinové remene. Z väčších porúch sú to najmä chladenie motora a poruchy automatických prevodoviek.

V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu v súčasnosti evidujú desať vodičov v karanténe. „K obmedzeniam z personálnych dôvodov nedochádza, MHD funguje aj naďalej v plnej prevádzke v režime pracovné dni - školský rok,“ dodala.