Kevin pomáha budovať domy na známom rómskom sídlisku: Z mäsiara bez maturity stavbár na Luníku IX!

Chce ísť ostatným príkladom, ako sa dá zlepšiť život.

Mladý Košičan Kevin od narodenia žije na Luníku IX, má 20 rokov a nemá dokončenú strednú školu. Rozhodol sa preto zmeniť svoj život k lepšiemu a pustil sa do remesla, ktorému sa priučil ešte ako malý pri otcovi. Ako najmladší stavbár bude pomáhať pri začínajúcej svojpomocnej výstavbe komunitného centra a rodinných domov na rómskom sídlisku.

Po rokoch príprav a čakania sa na Luníku IX začína svojpomocná výstavba rodinných domov. Projekt organizácie ETP Slovensko, na ktorom spolupracuje aj mesto Košice či Košická župa, sa už čoskoro pustí do fyzickej realizácie. Ako prvý sa postaví vzorový dom, ktorý bude slúžiť aj ako komunitné centrum. Na jeho výstavbe sa budú podieľať aj domáci, medzi nimi aj Kevin (20).

Ako sám o sebe prezradil, keď bol mladý, nevedel, čo presne chce robiť. Prihlásil sa preto na poľnohospodársku strednú školu, kde sa vyučil za mäsiara. Podarilo sa mu dokončiť učňovku, no do maturity sa už nepustil, keďže v mladom veku mu pribudli aj otcovské povinnosti. S družkou Dominikou (17) má 7-mesačného Kevina a 2-ročného Dominika. Rozhodol sa preto ponechať ďalšie štúdium a išiel pracovať. „Musel som predsa živiť moju rodinu,“ vraví.

Učil ho otec

Presťahoval sa ku svokrovcom, kde žijú doteraz, a okamžite sa zamestnal ako mäsiar. „Po pol roku tápania sa nakoniec rozhodol prihlásiť do sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja ako pomocný stavbár, kde pôsobí druhý mesiac. „Túto robotu viem robiť, otca mám vyučeného murára, on ma naučil základy,” zaspomínal. Podľa slov Košičana majú domáci z Luníka IX z projektu veľké očakávania a jeho progres pozorujú so záujmom.

„Veľmi sa na prácu teším. Ľudia z Luníka o tom vedia a hovoria, že je to dobrá vec, všetci čakajú, ako sa to podarí,“ povedal Kevin. Jeho úlohou bude pomáhať na prvej hrubej stavbe, z ktorej vyrastie komunitné centrum. A stavbárčina ho baví, dokonca zručnosti predviedol pred svokrovcami.

„Pomáhal som im vymeniť staré okná za plastové, robil som im nové stierky, maľoval, tapetoval,“ opísal. Nebýva u nich zadarmo, riadne si platí mesačné nájomné. „Keď deti vyrastú, chceme, aby Dominika dokončila školu a aspoň ona mala aj maturitu. Potom sa chceme osamostatniť a ísť bývať do vlastného, chceme žiť slušne,“ dodal.