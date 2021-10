Kliniku úrazovej chirurgie UNLP v júni zachvátili plamene: Aká je situácia v nemocnici dnes

Časť kliniky úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice na Rastislavovej ulici je po júnovom požiari v budove urgentného príjmu naďalej mimo prevádzky.

Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že kompletná oprava si vyžiada ešte niekoľko mesiacov.

„V tomto čase prechádza sanačnými prácami, na ktoré nadväzujú rekonštrukčné práce a obnova poškodených častí,“ povedala s tým, že ide o malú časť požiarom najviac postihnutej klinky na prvom poschodí. Podľa nemocnice všetky škody, aj prípadné skryté nedostatky či technické problémy odhalia sanačné práce. „Konečný rozsah a kalkulácia škôd budú známe po uvedení priestorov do pôvodného stavu,“ doplnila Krišková.

Tvrdí, že situácia po požiari neovplyvňuje liečbu či hospitalizáciu pacientov samotnej kliniky a nijako neovplyvňuje ani hospitalizáciu a liečbu pacientov s ochorením COVID-19. „Akonáhle to bolo možné - už krátko po požiari - uviedli sme do prevádzky urgentný príjem na Rastislavovej ulici. Všetky medicínske pracoviská, ktoré boli počas požiaru evakuované, sa až na jedno vrátili do pôvodného režimu. V plnej riadnej prevádzke je oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde ležia kriticky chorí pacienti napojení na umelú pľúcnu ventiláciu,“ povedala.

Požiar vypukol 17. júna na septickom oddelení kliniky úrazovej chirurgie a dočasne odstavil z prevádzky celý šesťposchodový objekt vrátane heliportu. Z dôvodu zadymenia museli evakuovať desiatky pacientov. Podľa vtedajších odhadov vedenia UNLP došlo v dôsledku požiaru ku škode vo výške okolo pol milióna eur.