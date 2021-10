Petíciu za zachovanie nemocnice v Snine podpísali tisíce ľudí: Prečo si ju nedáme!

Petíciu za zachovanie mestskej Nemocnice Snina ako regionálneho lôžkového zdravotníckeho zariadenia podporilo 23.186 signatárov.

Vedenie mesta ju plánuje na ministerstvo zdravotníctva zaslať ešte tento týždeň. Nesúhlas s premenou nemocnice na takzvanú komunitnú, "doliečovaciu", argumentujú predstavitelia regionálnych samospráv i vedenie zariadenia viacerými dôvodmi.

"Nemocnica vždy mala a vždy bude mať svoje opodstatnenie z dôvodu širokej spádovej oblasti, ako nemocnica v blízkosti schengenskej hranice, ako subjekt hospodárskej mobilizácie, ktorým je od roku 2006," uviedla na utorkovom brífingu k ukončeniu petície primátorka Sniny Daniela Galandová, pričom podotkla, že nemocnica má od svojho vzniku pred viac ako 70 rokmi vyrovnané hospodárenie a nevykazuje žiadne dlhy. "Štát nemusel našu nemocnicu zatiaľ nikdy oddlžovať," doplnila.

Podľa slov riaditeľa nemocnice Andreja Kulana má sninské zdravotnícke lôžkové zariadenie svoje opodstatnenie na regionálnej úrovni tak z hľadiska dostupnosti, ako aj po odbornej, respektíve kvalitatívnej stránke. "V tomto regióne je dostupnosť zdravotníckych služieb v Uličskej doline, kde je deväť obcí, najbližšie, do Sniny, až 49 kilometrov v členitom, ťažkom teréne. Takisto Ubľanská dolina, kde je 13 dedín, do 45 minút," skonštatoval s tým, že prevoz akútnych stavov do nemocnice v Humennom či do vzdialenejších miest by mohol mať často fatálne následky. Zmeny v zdravotníctve, školstve a justícii: Čo znamená reformná jeseň! Politický analytik sa obáva jedného

V prípade kvality poskytovaných služieb poukázal na skutočnosť, že približne 15 percent pacientov, ktorí v sninskej nemocnici podstúpia chirurgické zákroky, nie sú obyvateľmi regiónu. Kulan tiež pripomenul niekoľkoročnú snahu nemocnice zriadiť neurologické lôžkové oddelenie, ktoré zatiaľ v Snine chýba. Aktuálne naň nemocnica získala licenciu, pracuje sa na získaní stavebného povolenia. "Nemocnica Snina spĺňa všetky požiadavky v rámci programového profilu na zaradenie do druhej regionálnej úrovne," uzavrel.

Vláda schválila reformu zdravotníctva 29. septembra. Nemocnice sa majú rozdeliť na viacero úrovní. Zoznam nemocníc podľa úrovní však zatiaľ známy nie je. Optimalizácia siete nemocníc je súčasťou rozsiahlejšieho balíka reforiem, ktoré budú hneď po jej prijatí nasledovať. Sú na ňu naviazané historicky najväčšie investičné prostriedky vo výške jednej miliardy eur. Prvé reálne zmeny v praxi sa začnú realizovať v roku 2024.