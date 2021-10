98. ročník Medzinárodného maratónu mieru: Najlepšieho Slováka ratovali, na trati Dzurinda aj kura

Fantastické výkony a nové rekordy. Aj takto sa do histórie zapíše 98. ročník Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach.

Ako prvý do cieľa dobehol už po druhýkrát Keňan Reuben Kiprop Kerio, ktorý bol jedným z favoritov. Najväčšie prekvapenia však nastali v kategórii žien. So zlatou medailou z Košíc odišla Etiópčanka Ayuntu Kumela Tadesse, ktorá sa postarala o nový traťový rekord. Do cieľa dobehla v čase 2:24:35 a prekonala tak rekord z roku 2019 takmer o minútu a pol. Na trati sa však vedľa profíkov pohybovali aj stovky zanietených amatérov, niektorí dokonca aj v originálnych kostýmoch...

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Riaditeľ MMM Branislav Koniar označil tento ročník za skvelé bežecké divadlo na trati. „Kvalita všetkých výkonov, ktoré sme videli na prvých priečkach, je veľmi vysoká,“ povedal. Usporiadatelia sa dočkali aj traťového rekordu u žien, ktorý v posledných rokoch túžobne očakávali.

„Ženské preteky vyzerali kompaktne, aj keď ja som veril, že sa vpredu budú držať Bieloruska Damansievičová a Ruska Trofimová. Už v polovici maratónu sme videli, že sa tak nestalo a Etiópčanky im utiekli,“ zhodnotil Koniar. Medzi ženami sa zrodil aj prekvapivý triumf Etiópčanky Ayuntu Kumela Tadesse. „Odbehla svoj prvý maratón vo skvelom čase, ktorý patrí do svetovej extratriedy,” dodal.

Prišiel si po osobný rekord

Na slovenskom šampionáte v behu sa očakával veľký súboj medzi domácim favoritom Tiborom Sahajdom a Marekom Hladíkom, minuloročným víťazom maratónu. Minuloročný víťaz MMM Marek Hladík (30) zvádzal súboj s favoritom Tiborom Sahajdom, ktorý ho predbehol o 42 sekúnd. V cieli ale Hladík napriek tomu neskrýval obrovskú eufóriu. Podarilo sa mu totiž pokoriť svoj doterajší osobný rekord a 98. ročník MMM zabehol s časom 2:22:48.

„Nečakal som taký výkon, rozbehol som sa rýchlejšie. Od 37. kilometra som už fakt nevládal, ale ten osobák ma hnal, je to neskutočný čas pre mňa,” povedal Hladík. V cieli pri pohľade na časomieru len neveriacky krútil hlavou. „Neveril som, že dokážem bežať takto rýchlo. Stále to ale išlo, nohy mi šliapali, nemal som dôvod spomaľovať,” opísal Hladík. Aj pre neho bol tento ročník mimoriadne náročný.