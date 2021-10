Prešovská nemocnica musí zaplatiť takmer 90-tisíc eur: Dostali pokutu, aj tak ušetria

Prešovská fakultná nemocnica J.A.Reimana dostala mastnú pokutu od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Neprotestovala voči tomu a musí zaplatiť takmer 90-tisíc eur.

ÚVO nemocnicu preveroval kvôli výpovedi firme zabezpečujúcej upratovacie služby. Stalo sa to začiatkom roka. Vedenie nemocnice vtedy dospelo k názoru, že keď si bude upratovať vo vlastnej réžii, vyjde ho to lacnejšie. Výsledkom je ale pokuta. „Úrad začal s kontrolou postupu danej nemocnice na základe podnetu ako aj medializovaných informácií. Po preskúmaní 316 faktúr vystavených za poskytovanie služieb v období od 2.1.2019 do 1.4.2021, preukázal, že nemocnica porušila zákon o verejnom obstarávaní. Zákazky na poskytnutie služby zadala spoločnostiam, ktoré sú uvedené v rozhodnutí úradu, bez použitia postupov, ktoré stanovuje zákon. To malo vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ hovorí predseda úradu Miroslav Hlivák.

Nemocnica mohla zaplatiť pokutu až vo výške 180 tisíc. Ten však usúdil, že postačí aj polovičná suma, lebo nemocnica neprotestovala. “Keďže nemocnica súhlasila so zisteniami úradu, úrad mohol pokutu v zmysle zákona znížiť o polovicu. Nemocnica tak musí zaplatiť pokutu vo výške 89 000 €,“ upresnil predseda ÚVO, ktorý prízvukuje, že zo strany úradu ide o konštruktívny krok. „Mnohí laici si pomyslia, že úrad je odtrhnutý od reality, keď nemocnici ukladá pokutu, zvlášť v čase covidu. V tej chvíli si neuvedomia, že úrad stojí na ich strane, na strane verejného záujmu. Úrad totiž zaisťuje spravodlivosť, je to práve tento úrad, ktorý stráži peniaze ľudí. Dodržiavaním zákona sa totiž má zaistiť čestná súťaž, na základe ktorej sú verejné peniaze míňané hospodárne a sú chránené aj práva hospodárskych subjektov,“ uzavrel Hlivák.

Kto pokutu zaplatí, nie je jasné. FNsP Prešov rešpektuje rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty. Zároveň však poukazuje na skutočnosť, že povinnosti uložené verejným obstarávateľom nie je v silách verejných obstarávateľov reálne dodržať. Čo je aj tento prípad, keď nemocnica zaplatí pokutu aj za obdobie, kedy nemohla konať a musela čakať na rozhodnutie úradu. FNsP začala od 1.4.2021 upratovať priestory nemocnice vlastnými pracovníkmi. To, že to bolo správne rozhodnutie dokazuje zvýšenie kvality služby aj ekonomika. Náklady na upratovanie sa za 5 mesiacov znížili o 305 tisíc €, čo je mesačne menej o 61tisíc €. V priebehu 3 rokov, na ktoré bola plánované uzatvorenie zmluvy s dodávateľom, by mala úspora aj po odpočítaní nákladov na pokutu, prekročiť 2mil €,” uviedol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šárnik.