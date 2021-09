Školáci z Luníku IX počas návštevy pápeža všetkých očarili spevom: Veľké plány na najbližšie mesiace

Veľký deň zvládli na jednotku! Školský spevácky zbor Ďevjatkakere čhave zo Základnej školy Ľ. Podjavorinskej na Luníku IX očaril spevom všetkých prítomných návštevníkov.

Na svoje 30-minútové vystúpenie cvičili až neuveriteľných 400 hodín. Poctivá a náročná práca nakoniec priniesla svoje plody v podobe fantastického výkonu detských rómskych spevákov.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Vedúci hudobného zboru Ondrej Ferko bol z vystúpenia svojich zverencov a zverenkýň v úžase. „V utorok, v deň návštevy pápeža, boli deti pripravené už od 8. hodiny ráno. Veľmi nám pomohlo, že deň predtým sme mali už priamo na postavenom pódiu generálku, zvukovú skúšku, kde si naši speváci a sólisti odskúšali mikrofóny,“ opísal Ferko.

V rámci sprievodného programu sa speváci z Ďevjatkakere čhave predstavili na hlavnom pódiu o 13. hodine so svojím polhodinovým hudobným vystúpením. „Boli sme ako predvoj pred príchodom Svätého Otca. Videl som, ako boli ľudia v očakávaní, atmosféra a nálada tam bola vynikajúca. Keď sme vyšli na pódium, domáci to patrične ocenili potleskom. Deti boli šťastné, že mohli spievať pre svoje rodiny na sídlisku a ich rodičia zase nesmierne hrdí, že tam videli svoje ratolesti krásne spievať,“ opísal Ferko pocity z nezabudnuteľného momentu. Skúsený hudobný učiteľ priznal, že u pár detí vnímal aj trému, no tá po pár sekundách na pódiu zmizla. „Spievali fantasticky, z ich výkonu som bol veľmi príjemne prekvapený,“ priznal Ferko.

Po vystúpení svetového rozmeru má so speváckym zborom z Luníka IX smelé plány. „Nevieme ešte, ako nám aktuálna pandemická situácia dovolí ďalej spievať a koncertovať, no čoskoro sa predstavíme v talentovej šou. Takisto chcem vytvoriť náš prvý videoklip, kde budú vystupovať naše detičky, ale chceme osloviť aj iné školy, aby sme spoločne naspievali svetovú pesničku, ktorá odznela aj na utorňajšom vystúpení,“ prezradil Ferko. Ich veľké plány sa tu však nekončia. „Naša práca sa po pápežovi rozhodne nekončí, práve naopak. Budeme cvičiť každý deň ako doteraz. Budeme sa však pripravovať aj na muzikál, ktorý by sme chceli odprezentovať už v decembri,“ zakončil.