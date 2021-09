Začne to už o pár hodín: Vodiči v Prešove musia počas návštevy pápeža rátať s obmedzeniami, dotknú sa aj MHD

V súvislosti s návštevou pápeža Františka v Prešove je potrebné v pondelok a utorok (14. 9.) počítať s dopravnými obmedzeniami na území mesta.

Polícia vyzýva Prešovčanov i návštevníkov mesta, aby v týchto dňoch zvážili a prehodnotili presun po meste. "Mnohé dôležité dopravné tepny budú úplne uzavreté a rovnako aj vozidlá mestskej hromadnej dopravy (MHD) nebudú premávať v plnom režime," informovalo na sociálnej sieti prešovské krajské policajné riaditeľstvo.

Dopravné obmedzenia v pondelok:

- Od 16.00 h úplne uzatvorená ulica Jána Pavla II. od križovatky s ulicou Pražská po ulicu 17. novembra,

- od 23.00 h uzatvorená ulica 17. novembra,

Dopravné obmedzenia v utorok:

- Od 06.00 h bude vylúčená doprava nad tri a pol tony od križovatky ulíc Levočská a Obrancov mieru v smere Obrancov mieru, Pod Kalváriou, Pražská. Vylúčená doprava bude vedená po obchádzkovej trase,

- od 06.00 h uzávierka jazdného pásu na Pražskej ulici v úseku od okružnej križovatky ZVL po zimný štadión. Uzávierka potrvá do ukončenia opatrení približne do 17.00 h a platí pre všetky vozidlá,

- obmedzenia na diaľnici sa budú dotýkať hlavne vozidiel nad tri a pol tony,

- počas prejazdu Svätého Otca po diaľnici bude doprava na D1 úplne uzatvorená v smere od Košíc do Prešova. Od 08.30 h do 10.00 h. V danom čase bude doprava nad tri a pol tony v smere Prešov - Košice na diaľnici D1 vylúčená. Obdobne budú uplatňované opatrenia pri odjazde Svätého Otca. To znamená, že doprava na diaľnici v smere Prešov - Košice bude v čase od 12.00 h do 13.30 h úplne vylúčená. Jazda opačným smerom smer Košice - Prešov bude povolená iba pre vozidlá do tri a pol tony. Zároveň s vylúčením dopravy bude potrebné počítať aj s operatívnym uzatvorením ulice Pražská a Petrovianska.

Uvedené časy sú podľa polície orientačné, môžu sa operatívne meniť podľa programu. Verejnosť preto vyzýva, aby zvážili svoj presun v uvedených časoch a na miestach, počas ktorých budú dopravné obmedzenia, v opačnom prípade budú musieť počítať so zdržaním. Polícia taktiež apeluje na dodržiavanie pokynov policajtov, ktorí budú zabezpečovať plynulosť cestnej premávky a verejný poriadok.