Prešov i Košice dolaďujú posledné detaily pred príchodom Svätého Otca: Ako bude fungovať doprava počas návštevy pápeža!

Dve mestá čaká veľká skúška! Už len niekoľko dní delí východniarov od návštevy pápeža Františka.

Prípravy na veľkolepú udalosť finišujú, s čím súvisia aj dopravné obmedzenia. Na ne sa budú musieť pripraviť najmä vodiči. A hoci do oboch miest pricestuje hlava katolíckej cirkvi až v utorok, niektoré dočasné zmeny vstúpia do platnosti už v pondelok. Kde všade vás v Prešove a Košiciach čakajú dopravné obmedzenia?

Prešov

Policajti chcú mať všetko pod kontrolou, a tak sa v Prešove dopravné obmedzenia začnú už deň vopred. „V pondelok budú uzatvorené predovšetkým ulice v blízkosti mestskej haly, pri ktorej sa bude konať liturgia,“ uviedol prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik. Zároveň pripomenul, že program hlavy katolíckej cirkvi sa môže meniť, a preto sa nedá vylúčiť, že doprava sa môže uzatvárať aj operatívne.

Na návštevu sa pripravuje aj mesto, ktoré pripravilo dostatok parkovacích miest. „Časť parkovacích plôch sa nachádza priamo v meste, ich počet je však obmedzený. Preto budú pripravené aj veľkokapacitné parkoviská v okolí Prešova. Vodiči budú môcť zaparkovať svoje osobné autá v deň návštevy pápeža na vojenskom letisku, v západnej časti novovybudovaného úseku diaľnice D1, ako aj na záchytných parkoviskách v meste Veľký Šariš a v obci Malý Šariš, z ktorých bude zabezpečená kyvadlová doprava alebo bezplatná MHD. Celková kapacita parkovacích miest pre pútnikov je 4 600 osobných áut,“ vysvetlil hovorca mestského úradu Vlado Tomek. Nákladná doprava bude počas návštevy odklonená. „Zabezpečených je aj 235 miest pre autobusy,“ uzavrel Tomek.

Košice

Niekoľkohodinový pobyt hlavy katolíckej cirkvi v Košiciach si počas utorka 14. septembra vyžiada viacero dopravných obmedzení. Ako uvádza mesto, na základe požiadaviek bezpečnostných zložiek príde v rámci návštevy Svätého Otca k dočasným uzávierkam niektorých komunikácií, čomu sa prispôsobí aj premávka MHD. Na uzavretých komunikáciách nebudú v tom čase premávať autobusy ani električky.

Pre domácich však bude počas návštevy pápeža preprava MHD bezplatná, s výnimkou nočných spojov. Prvé obmedzenia pocítia obyvatelia mestskej časti Sever v okolí štadióna Lokomotíva. Uzatvorenie okolitých ulíc vojde do platnosti už v pondelok ráno a bude trvať až do stredajšieho predpoludnia. Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje, že lokálna autobusová linka č. 14 bude v tomto čase premávať po výlukovej trase cez Urbánkovu ulicu.

Na dopravné obmedzenia sa v utorok musia pripraviť aj obyvatelia Pereša a ľudia, ktorí dochádzajú do Košíc zo západu v smere od Moldavy nad Bodvou. Podľa organizátorov bude v utorok predpoludním, v súvislosti s príletom pápeža na košické letisko a jeho presunom do Prešova, potrebné počítať s obmedzeniami najmä na príjazdovej ceste k letisku v mestskej časti Pereš a v smere do Prešova cez košický obchvat mesta po Prešovskej ceste.

Polícia taktiež neodporúča cestovať v utorok okolo obeda z diaľnice D1 v smere do centra na Hlavnú ulicu, kde taktiež dôjde k uzatvoreniu niekoľkých ulíc. Pred programom v Košiciach a príchodom pápeža z Prešova do Košíc sa očakávajú dopravné komplikácie najmä v okolí sídliska Mier, na Prešovskej ceste, Južnom nábreží, Moste VSS, Červenom raku, Trieda KVP a Luník IX, ktoré budú pre dopravu uzavreté. Utorok bude náročný deň aj pre kamionistov s vozidlami nad 3,5 tony, ktorí sa v utorok od 8.00 hod. až do ukončenia opatrení súvisiacich s návštevou pápeža nedostanú na diaľnicu ani na obchvat Košíc.

Pre návštevníkov organizátori vyčlenili päť záchytných parkovísk v Košiciach, odkiaľ bude na štadión Lokomotíva a na Luník IX prúdiť kyvadlová doprava. Odstavné plochy budú pri veľkých parkoviskách pri OC Optima, OC Kaufland na Moldavskej ceste, pri Železničnej a autobusovej stanici, pri OC Metro na Sídlisku Ťahanovce alebo vo Vozovni Dopravného podniku mesta Košice na Hornádskej ulici.

Zmeny v MHD

Dopravné obmedzenia sa v Košiciach dotknú aj spojov MHD. Po upravenej trase pôjde linka č. 14, posilnené budú linky č. 2 a 11. V utorok dôjde k zmenám na linke č. 23. Podrobnejšie informácie nájdete na našom webe cas.sk