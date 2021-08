V tréningovom stredisku zostali desiatky vojakov: Čo bude s afganskými pilotmi v Košiciach?

Čo s nimi bude?! Obyvatelia Košíc a aj širšieho okolia riešia, čo sa stane so 75 pilotmi z Afganistanu, ktorí sa v metropole východu učia v Slovak Training Academy (STA) lietať na Black Hawkoch.

V ich domovine bleskovo prebralo nadvládu militantné hnutie Taliban, ktoré systematicky útočí na spolupracovníkov Západu. Aj preto je na mieste otázka, čo sa s nimi stane. V súčasnosti ich maskovaných prevážajú v režime utajenia s ostrahou, aby eliminovali akékoľvek možné bezpečnostné riziko. Navyše sa na východe objavila informácia, že jeden z nich mal utiecť.

Hovorca STA Dušan Tokarčík Novému Času povedal, že ide o veľmi citlivo vnímanú bezpečnostnú situáciu. „V rámci krízového režimu v Afganistane intenzívne spolupracujeme so všetkými dotknutými štátnymi orgánmi, ministerstvami, ako aj medzinárodnými organizáciami. Vzhľadom na zmluvné záväzky spoločnosti STA a obchodné tajomstvo nebudeme z pochopiteľných dôvodov poskytovať žiadne bližšie informácie o našich študentoch. Môžeme však potvrdiť, že všetky naše výcvikové programy naďalej pokračujú v rámci plánovaného harmonogramu,“ uviedol.

Tokarčík dodal, že všetci žiaci sú strážení, no otázku o možnom úteku jedného z nich nekomentoval. Podarilo sa nám však zistiť, že ešte pred vyše mesiacom v Košiciach pôsobilo minimálne 25 Afgancov vo veku zhruba 20 až 40 rokov, ktorí boli ubytovaní v hoteli.

Podľa svedka mali pri presunoch v dodávkach na hlavách kukly a prevoz istili aj príslušníci bezpečnostnej služby. Aký bude ich osud s ohľadom na vývoj situácie v Afganistane, nie je nateraz jasné, čo viac-menej potvrdil aj strohým vyhlásením minister obrany Jaroslav Naď. „Prebiehajú rokovania s americkou stranou. Budeme informovať, keď budú relevantné výsledky,“ povedal.

Vrátia sa domov?

Príslušníci afganskej armády sa však domov v súčasnosti ani veľmi vrátiť nemôžu, keďže Taliban obsadil a ovláda väčšinu územia. Jedinú baštu odporu predstavuje už iba provincia v údolí Pandžšír. Táto lokalita, ktorá v histórii už niekoľkokrát odolala invázii Talibanu či Rusov, je obklopená nepreniknuteľnými horami a aj preto sa objavujú názory, že by časť z nich mohla vysloviť túžbu podporiť krajinu a presunúť sa do tejto oblasti. V Košiciach však kolujú chýry, že jeden z pilotov utiekol z ubytovacieho zariadenia, pravdepodobne zo strachu, aby nebol poslaný domov, kde by nemal istú budúcnosť.

Obyvatelia metropoly východu však situáciu vnímajú s jedným pozitívnym aspektom - utlmil sa hluk z cvičných preletov. „Všetko to negatívne, čo sa momentálne deje v Afganistane, paradoxne, upokojí našich obyvateľov, ktorých nesmierne trápi a vyrušuje nadmerný hluk. Výsledkom zrejme bude fakt, že Afganci u nás prestanú trénovať a ich lety sa skončia!“ povedal mestský poslanec Miroslav Špak. „Konečne môžem otvoriť okno a nepočujem rachot rotorov. Zaznamenal som už len pár letov a to je znesiteľné. Najmä po večeroch a v noci je ticho,“ uviedol Peter Azari, ktorý býva v mestskej časti Poľov.

