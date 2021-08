Záujem o letnú školu na Luníku IX bol nad očakávania: Čo považuje riaditeľka za najväčší prínos?

Aj tento rok sa Základná škola (ZŠ) Ľ. Podjavorinskej v košickej mestskej časti Luník IX zapojila do projektu letnej školy.

Spolu sa do nej prihlásilo 80 detí. Pre TASR to povedala jej riaditeľka Iveta Rošková. Prvých 40 žiakov navštevovalo letnú školu od pondelka (9. 8.) do piatka (13. 8.). Tento týždeň nastupuje ďalších 40. „Išli sme do maxima, čo sa dalo. Prvýkrát sme sa zapojili minulý rok. Vtedy to bolo jeden týždeň, nevedeli sme, čo nás čaká - hlavne aký bude záujem a odozva zo strany detí. Keďže bola nad očakávania, išli sme do toho aj tento rok a dali sme to na dva týždne,“ povedala.

Žiaci sú rozdelení do skupín podľa toho, či chodia na prvý alebo druhý stupeň. Podľa Roškovej letnú školu navštevujú tie deti, ktoré do nej chcú chodiť aj počas školského roka. Za jeden z dôvodov, prečo sa im letná škola páči, je podľa nej aj to, že je to dobrovoľné. „Robia rôzne aktivity. Samozrejme, vyučovanie je trošku na vedľajšej koľaji, ide o to dostať ich do školy - do prostredia, kde sa niečo naučia. Ale viac rozvíjame manuálne zručnosti, čiže deti kreslia, športujú, spievajú. Viac sa venujeme rozvíjaniu talentu,“ doplnila riaditeľka.

Za najväčší prínos letnej školy pre žiakov zo sídliska, na ktorom žije prevažne rómska komunita, označila komunikáciu. „Pre nich je prvá základná pomoc jazyk - komunikácia. Už to, že prídu do tohto prostredia, kde s nimi učitelia komunikujú po slovensky, to je pre nich vlastne najväčšia devíza,“ uviedla.

Do projektu letných škôl sa zapojilo 419 základných a 34 stredných škôl. Cieľom je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov spôsobené pandémiou, pripraviť ich na nadchádzajúci školský rok a ponúknuť im zmysluplné voľnočasové a výchovno-vzdelávacie aktivity. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR už druhý rok po sebe uvoľnilo na program letných škôl 422.500 eur.