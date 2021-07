Strašný pohľad! Podnikatelia zasypávajú klenot Košíc odpadom

Obyvatelia Košíc sú z prístupu podnikateľov zhrození. Na Hlavnej ulici, v jadre historického centra, sa domáci pravidelne stretávajú s kopami odpadu z okolitých prevádzok.

Na problém nezodpovedných prevádzkovateľov sa dlhodobo sťažuje aj starosta Starého Mesta. Praktiky podnikateľov rieši aj mestská polícia a jej envirohliadky, hromadiaceho odpadu však neubúda.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Podľa slov starostu Starého Mesta Igora Petrovčíka je hromadiaci sa odpad na Hlavnej ulici chronickou chorobou centra mesta. "Problém odpadu z gastro podnikov na Hlavnej ulici riešim nepretržite od môjho nástupu do funkcie pred tromi rokmi. A je to stále tá istá pesnička, envirohliadky Mestskej polície v spolupráci so spoločnosťou Kosit nepokutujú tých majiteľov podnikov, či predajní, alebo občanov z Hlavnej, ktorí vyhadzujú odpad ku košom v centrálnej zóne v nepovolených vreciach a mimo stanovenú dobu,” reagoval starosta. Ako dodal, slušný dohovor nestačí, neustále sa opakuje obrázok, že v hlavnej turistickej sezóne musia návštevníci i Košičania pozerať na odpad pri košoch a mnohokrát i vytekajúce pomyje z reštaurácií. Petrovčik dodal, že mestská časť nemá právomoc sankcionovať majiteľov reštaurácií. Podľa slov starostu by mali počas letných mesiacov, keď centrum žije, robiť odvoz odpadu do 7. hodiny ráno a po tomto termíne by malo byť prísne zakázané akýkoľvek odpad vyniesť na porfýrovú dlažbu. "Je hrozný pohľad vidieť, ako turisti pijú kávu v historickej pešej zóne a len meter vedľa zberá smetiarsky nákladiak s hrmotom a výfukovými plynmi odpad," kritizuje Petrovčík.

Zber odpadu z centra mesta má na starosti spoločnosť Kosit. Hovorkyňa spoločnosti Slavomíra Brzová uviedla, že hromady kartónov a odpadu na Hlavnej ulici sú dlhotrvajúcim problémom nezodpovedných prevádzok. “Koše v centre mesta sú určené na drobný komunálny odpad návštevníkov centra. Nie sú určené na bytový odpad domácností obyvateľov žijúcich v centre ani na odpad podnikateľskej činnosti prevádzok v centre,” reagovala Brzová. Dodala, že napriek tomu tieto odpadky pravidelne čistia ich zamestnancami na dennej báze.

Náčelník Mestskej polície v Košiciach Slavomír Pavelčák informoval, že ich príslušníci vrátane envirohliadok sa zaoberajú týmto problémom nielen na Hlavnej ulici, ale na celom území mesta Košice. “V priebehu tohto roka sme zistili celkovo 122 konkrétnych priestupkov a správnych deliktov spáchaných porušením VZN č. 168 mesta Košice týkajúcich sa nesprávneho ukladania odpadu. Z nich bolo 34 vybavených v blokovom konaní ako priestupky a 31 prípadov napomenutím,” uviedol Pavelčák. Dodal, že okrem toho päť prípadov postúpili príslušnému správnemu orgánu, pri 42 prípadoch nebol zistený páchateľ a ďalšie sa stále riešia.