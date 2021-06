Košičania už majú plné zuby toho, čo sa deje: Spoplatnia pláž na Jazere?

V mestskej časti Nad jazerom sa čoraz viac hovorí o tom, aby miestnu pláž samospráva opäť spoplatnila.

Jazerčania tak reagujú na zvýšený počet a hluk neprispôsobivých rekreantov, ktorí sa hrnú k vode počas letných horúčav. Symbolické 1 euro alebo 2 eurá za vstup by však podľa miestnej starostky nepokrylo ani režijné náklady. Starostka mestskej časti Košice-Nad jazerom Lenka Kovačevičová uviedla, že medzi obyvateľmi registruje sťažnosti na neprispôsobivých ľudí pri Jazere, ako aj návrh, aby lokalitu rekreačnej pláže mestská časť spoplatnila.

Starostka vyzdvihla, že vyberanie vstupného by mohlo priniesť aj negatíva a mohli by tak znevýhodniť isté skupiny ľudí, ako napríklad seniorov. „Platiť by museli aj tí, ktorí tadiaľ chcú prejsť, alebo si chcú ísť posedieť, či zahrať sa na detské ihrisko. K vyberaniu vstupného by nám bolo treba zabezpečiť personálne kapacity, ktoré by sa museli taktiež zaplatiť,“ uviedla Kovačevičová s tým, že zo strany mestskej časti nie je problém výber poplatkov za krátky čas spustiť, avšak pripomenula, že lokalita už bola v roku 2013 spoplatnená, na čo boli medzi obyvateľmi negatívne ohlasy.

„Toto je posledná plocha v Košiciach, kam ľudia môžu prísť s dekou a stráviť tam čas,“ dodala starostka. Názor domácich však bude rešpektovať. „Ideme urobiť veľkú anketu a uvidíme, čo si ľudia želajú,“ prezradila Kovačevičová.

Ste za vyberanie poplatku?

Daniela (36), operátorka výroby, Košice - Áno

- Osobne, za pokoj a bezpečie na pláži by som euro-dve zaplatila. Počula som, že si tu poniektorí chodia umývať a žmýkať šaty. Možno by bolo žiaduce mať viac kontrol od mestskej polície.

Alexander (38), operátor výroby, Košice - Áno

- Ja by som to spoplatnil, lebo sem chodia neprispôsobiví ľudia, ale aj mládež, ktorá tu pije. Sú hluční, hrešia, je tu po nich neporiadok.