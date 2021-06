Dobšinského rozprávková krajina konečne ožila: Deti sa tešia z Haravary!

Dobšinský by sa potešil! Názov krajiny Haravara vychádza z diel populárneho slovenského rozprávkara z Gemera a znamená radostný krik detí.

Na nádvorí Katovej bašty v Košiciach otvorili pod týmto pomenovaním výchovno-vzdelávací prokejt plný atrakcií, zameraný na spoznávanie okolia a pomoc turizmu. Najmenším v tejto úlohe pomôžu traja hrdinovia - dobrý duch Kaško, dievčatko Majka a chlapec Max. Pre detských návštevníkov nachystali organizátori širokú ponuku atrakcií, tipov na výlety, podujatia či zábavné a edukačné hry.

Mysleli pri tom aj na školské výlety s animačným programom. „Na rozprávkach Pavla Dobšinského sme vyrástli takmer všetci. Vďaka jeho tvorbe sme mohli rozvíjať našu fantáziu. Rovnako to bude aj pri rozprávkach z krajiny Haravara. Na rozdiel od vymyslených príbehov sú rozprávky z Haravary postavené na faktoch, vďaka čomu môžu rodiny s deťmi navštíviť a spoznať zaujímavé miesta v našom kraji,“ povedal košický župan Rastislav Trnka. Hymnu čarovného detského sveta skomponovala skupina No Name.

Haravara

Cieľom projektu je podnietiť rodiny s deťmi k cestovaniu, spoznávaniu okolia a podporiť tak turizmus. Súčasťou kampane je aj vytvorenie internetového portálu, ktorý zosumarizuje celú detskú ponuku výletov, atrakcií a služieb pre deti v Košickom kraji, zapojenie verejnosti do rôznych súťaží či zberateľstva.