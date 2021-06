Nemocnica v Košiciach má na dva mesiace naplánovaných 1600 operačných výkonov: Kde si počkáte najdlhšie?

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice má na najbližšie dva mesiace naplánovaných viac než 1600 operačných výkonov.

Najdlhšie čakacie doby na operácie sú na klinike ortopédie. Pre TASR to za nemocnicu povedala jej hovorkyňa Monika Krišková.

Pripomenula, že operácie v plnom režime, bez obmedzení, začali v UNLP v súvislosti so zlepšením situácie okolo pandémie nového koronavírusu realizovať od začiatku júna. „Polovica pracovísk, ktoré sa po COVID-19 rozbiehajú, pracuje pružne bez výrazných čakacích dôb,“ uviedla s tým, že samotné plánovanie operácií závisí vždy od povahy výkonu a od zmluvy s poisťovňou. Kým napríklad v prípade chirurgických zákrokov či operácií v rámci úrazovej chirurgie plánujú poistenca jednej poisťovne na zákrok v lehote od desať do 15 dní, v prípadne iných poisťovní je to od päť do sedem dní.

„Plynule sa objednávajú a vykonávajú operačné výkony na I. aj II. chirurgickej klinike, Neurochirurgickej klinike, Očnej klinike na Triede SNP, na Klinike úrazovej chirurgie, Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie na Rastislavovej ulici, na Urologickom oddelení ako aj na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení, taktiež areál Rastislavova,“ povedala Krišková.

Pacienti najdlhšie čakajú na operácie na klinike ortopédie na Triede SNP. Na plánované endoprotézy sa čaká osem mesiacov, na ostatné operácie pol roka. Podľa nemocnice sú však ortopedické pracoviská bežne tými najvyťaženejšími. Na kliniku UNLP je momentálne objednaných 510 pacientov.

Čo sa týka Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku na Triede SNP, momentálne je vyťažená operačná kapacita hlavne pre onkologických pacientov. „UNLP sa snaží nájsť rezervy na navýšenie operačných dní pre plánovaných pacientov,“ dodala Krišková. Podľa jej slov sa o jeden až dva týždne predĺžilo čakanie na operáciu na Urologickej klinike, Gynekologicko-pôrodníckej klinike na Triede SNP a tiež na Urologickom a Očnom oddelení na Rastislavovej ulici.