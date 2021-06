Verejný činiteľ obce upozornil mužov na hlučné správanie, nasledoval drsný útok! Hrozí im vysoký trest

Trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov hrozí trojici mužov, ktorí sa v piatok 4. júna v jednej z obcí v okrese Michalovce dopustili prečinu výtržníctva a zločinu útoku na verejného činiteľa.

Ako informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, 51-ročný muž, verejný činiteľ obce, utŕžil pri ich útoku zranenia s časom liečenia viac ako 42 dní.

K udalosti malo podľa Mésarovej slov dôjsť na obecnej ceste, na ktorej sa trojica mužov vo veku 23, 26 a 27 rokov správala "veľmi hlučne". Verejný činiteľ obce sa pri trojici autom pristavil, predstavil sa a mužov upozornil, aby sa správali slušne a nekričali. "Po vystúpení z vozidla ich opätovne upozornil, aby upustili od protiprávneho konania. Na to dvaja z obvinených muža udreli päsťou do tváre. Pridal sa aj tretí, ktorý do poškodeného muža kopol, v dôsledku čoho spadol na zem," doplnila hovorkyňa s tým, že trojica naďalej pokračovala vo fyzickom útoku. Po čine útočníci z miesta ušli.

Polícia všetkých troch útočníkov krátko po čine vypátrala a umiestnila do cely policajného zaistenia s podnetom na ich väzobné stíhanie.