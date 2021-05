Kto hádže polená zimnému štadiónu?! Rozhorčený Laco Nagy sa nezdržal: Ostrá kritika vedenia mesta Košice

Prekvapenie a rozhorčenie! Neskrýva ho Ladislav Nagy (41), bývalý skvelý hokejový útočník a majster sveta z Göteborgu 2002, ktorý nerozumie postoju mesta k novej ľadovej ploche.

Košice podľa Nagya totiž hodili cez palubu mladé talenty, keďže mesto mohlo mať nový štadión a hokejovú akadémiu pre hráčov, ktorí skončia v juniorskej súťaži. Nič z toho ale zatiaľ nebude...

„Košice mohli mať na Medickej ulici nový štadión a hokejovú akadémiu pre hráčov, ktorí skončia v juniorskej súťaži. Popri ďalšom štúdiu mohli hrať ďalej hokej, no nič z toho nateraz nebude,“ vraví s ľútosťou niekdajší majster sveta Ladislav Nagy, podľa ktorého slov tu niečo nesedí.

„Mesto najprv ponúkalo pozemky za euro na dlhé obdobie súkromníkovi, ktorý napokon od toho ustúpil. Teraz však pýtalo od kraja takmer 800-tisíc eur a ešte aj toto neprešlo... Čo si mám o tom myslieť? Župa má pritom pripravené peniaze a Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) takisto. Rozprával som sa o tom viackrát s prezidentom Miroslavom Šatanom. Mohli sme mať krásny zimák,“ sťažuje sa Nagy.

Ten do plánovanej výstavby haly priamo vtiahnutý nie je, ale jej osud mu nie je ľahostajný. „Čakalo sa na ústretový krok mesta, no to sa teraz len vyhovára,“ krúti hlavou Nagy, podľa ktorého teraz VUC-ka musí hľadať iný pozemok a všetko sa len spomalí. „Košice pritom potrebujú ďalšiu halu, veď funguje len Crow aréna a Aréna Sršňov. Či bude v prevádzke aj tréningová hala Steel arény, to je otázne. A hala v Čani je už v inom okrese,“ dodal Nagy.