Ceny mesta Prešov: Čestným občanom in memoriam sa stal bývalý pápež

Čestným občanom mesta Prešov in memoriam sa stal sv. Ján Pavol II. Mestskí poslanci o tom rozhodli na svojom piatkovom online rokovaní.

Mestskí poslanci o tom rozhodli na svojom piatkovom online rokovaní. Cenu mesta Prešov za rok 2020 získal prešovský územný spolok Slovenského Červeného kríža, hudobná pedagogička Irena Medňanská, in memoriam, a maliar, rezbár a sochár Vladimír Semančík. Cenu pre podnikateľské subjekty Opálové zrnko mesta Prešov za rok 2020 sa poslanci rozhodli udeliť dizajnérom Karolíne a Michalovi Jankivovým, ktorí stoja za odevnou značkou Jankiv Siblings.

Ešte pred udelením ocenení poslanci schválili dodatok k štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov. Pôvodne mali návrh na udelenie ocenení predložený na rokovanie začiatkom mája. Napokon o ňom nehlasovali.

Hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst vtedy upozornil na porušenie štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov zo strany výberovej komisie. Malo sa týkať udelenia Ceny mesta Prešov za rok 2020 in memoriam pre hudobnú pedagogičku Irenu Medňanskú.

Podľa hlavného kontrolóra nie je možné udeliť ocenenie, keďže to bolo možné naposledy od 1. januára 2009. Neskôr nastala z dôvodu vysokého počtu ocenených in memoriam zmena. Poslanci podľa neho v roku 2013 vypustili článok 7 bod 2 a bolo to potvrdené aj v januári 2016. Cenu in memoriam je možné udeliť iba pri čestnom občianstve. S hlavným kontrolórom súhlasila i právnička mesta.

Poslanci sa tak na návrh poslankyne Svetlany Pavlovičovej rozhodli vrátiť materiál na rokovanie mestskej rady.

Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutoční 9. júna.