Lexus LS 500h prináša inteligentnejší luxus spolu s lepším pripojením

Úplne nová multimediálna platforma pre kultivovaný sedan LS ponúka rýchlejšiu a intuitívnejšiu obsluhu a nové vzdialené služby.

Sedan LS, ako vlajkový model značky Lexus, ponúka v rámci vynoveného radu modelového roka 2023 ešte kultivovanejší zážitok než kedykoľvek predtým. Pochváliť sa môže mimoriadne plynulým jazdným výkonom a vďaka najnovšej technológii konektivity tiež dokonalým prístupom k informáciám, komunikačným možnostiam a funkciám zábavy.

Najmodernejší a najrýchlejší multimediálny systém doslova pretvára modelový rad LS. Cestujúcim umožňuje bezproblémovovú interakciu so systémom prostredníctvom zabudovaného dotykového displeja, hlasových povelov alebo na diaľku zo smartfónu vďaka integrácii bezdrôtového rozhrania Apple CarPlay, ako aj káblového rozhrania Android Auto.

Nový systém multimédií MM21, dostupný v štandardnej výbave, prináša ešte prepracovanejší multimediálny zážitok zameraný na človeka. Prispieva k tomu 12,3-palcový dotykový displej a tiež palubný asistent „Hey Lexus“ s inteligentnou odozvou na hlasové povely, pomocou ktorých môžete vyhľadávať na internete, uskutočňovať hovory či ovládať audiosystém alebo klimatizáciu.

Väčšia ponuka funkcií či možností pripojenia sa v prípade radu LS modelového ročníka 2023 netýka len vnútorného prostredia. Praktický vzdialený prístup totiž vylepšuje používateľský zážitok aj na diaľku. Najnovší multimediálny softvér sa do vozidla prenáša pomocou aktualizácií „Over The Air“ (OTA) – aktualizácie na diaľku. Systém Lexus Link zasa umožňuje na diaľku odmraziť čelné sklo či ovládať zámky dverí a výstražné svetlá pomocou aplikácie v smartfóne. Navyše majitelia verzie LS 500h si na diaľku môžu nastaviť teplotu v kabíne či vyhrievanie volantu. Aplikácia ďalej poskytuje analytické údaje o jazde, informácie o výstražných kontrolkách a rady týkajúce sa správnej jazdy s hybridným vozidlom, ako aj funkciu vyhľadania vozidla „Find my car“.

Jazdiť bez stresu a s minimálnym zdržaním môžete zásluhou výkonného navigačného riešenia, ktoré kombinuje aktuálne informácie o dopravnej situácii, stave ciest a parkovaní z cloudu, dostupné prostredníctvom novej služby so „stále pripojeným“ zabudovaným navigačným systémom.

Vodiči sa môžu tešiť z opätovne získanej sebaistoty a komfortu pri manévrovaní, ktoré im prináša digitálny panoramatický monitor a jeho nové zobrazenie priestoru pod vozidlom. Vďaka nemu vidia, čo sa deje pod podlahou vozidla, ako aj polohu pneumatík. Už i tak bohatú ponuku komfortných a bezpečnostných riešení v rámci balíka Lexus Safety System+ ešte rozširuje asistent parkovania, ktorý do obrazu premieta stredovú os vozidla, čím zlepšuje vnímanie priestoru.

Tieto prvky sa obsluhujú pomocou nových spínačov na vynovenej stredovej konzole. Nový multimediálny systém umožnil zrušiť dotykové rozhranie Remote Touch, aby bolo možné optimalizovať polohu spínačov a tým zlepšiť ich použiteľnosť pri súčasnom vytvorení čistejších povrchov. Prepracovania sa dočkal i tvar stredovej konzoly, aby sa tu dal ľahšie uskladniť smartfón bez potreby otvárania a zatvárania veka.

Kultivovanejší Lexus LS 500h s lepším pripojením je k dispozícii v piatich stupňoch výbav. Cena spomínanej luxusnej limuzíny začína na sume 113 000 €, pričom už v najnižšej výbave je vozidlo štandardne bohato vybavené.