Americká štúdia o potrebe vitamínu K2 má vplyv aj na nás

PR článok

Najväčšia svetová knižnica US National Library of Medicine publikovala v Amerike štúdiu, kde 135 sledovaných pacientov, ktorí boli v období od apríla do novembra roku 2020 hospitalizovaní v dôsledku pandémie, malo dramaticky zníženú hladinu vitamínu K2. Prečo to nie je dobrá správa ani pre nás?