Z Nórska mieria na Slovensko kamióny plné vitamínu K2, ktorý bude pre všetkých zadarmo

Líder slovenského trhu v oblasti predaja vysoko kvalitných omega-3 sa rozhodol pre dobročinný dar. Každý človek v Slovenskej republike má teraz príležitosť získať vitamín K2 zadarmo.

Možno sa ponúka otázka, prečo toto gigant v omega-3 slovenského trhu robí? Ponuky zadarmo môžu totiž vyvolávať otázky.

Martin Kozelský, riaditeľ spoločnosti, objasňuje rozhodnutie venovať zadarmo všetkým rodinám v Slovenskej republike balenie vitamínu K2. „Viac ako 2,5 milióna zákazníkov v ČR a SR verí kvalite našich produktov z Nórska. Preto sme na domácom trhu jednou z najväčších spoločností. A pretože sme práve oslávili 16 rokov, rozhodli sme sa darovať všetkým Slovákom na podporu udržania zrážanlivosti krvi a zdravia kostí vitamín K2. Z výskumu totiž vyplýva, že ľuďom, ktorí boli zasiahnutí pandémiou, sa dramaticky znížila hladina vitamínu K2, ktorý odstraňuje vápnik z ciev a následne ho ukladá do kostí a tým ich posilňuje.“

Taký argument znie rozhodne rozumne. A prečo vlastne chcieť K2?

Vitamín K2

Najväčšia svetová knižnica US National Library of Medicine publikovala v Amerike štúdiu, kde pri 135 sledovaných pacientoch, ktorí boli v období od apríla do novembra roku 2020 hospitalizovaní z dôvodov pandémie, došlo k dramatickému zníženiu hladiny vitamínu K2. Prečo to nie je dobrá správa ani pre nás?

„Je rozumné povedať, že vitamín K2 je faktorom určujúcim zdravie kostí. Japonská štúdia to jasne znázorňuje,“ hovorí americký lekár Dr. Richard Kopolovic, ktorého sme oslovili pri jeho návšteve v rámci európskeho sympózia, kde prednášal.

Logicky tak máme aj my v Čechách zníženú hladinu vitamínu K2. Prečo by nám to malo vadiť?

Pretože vitamín K2 je veľmi dôležitým pomocníkom v našom organizme.

Vápnik prijímaný v potrave zostáva na stenách našich ciev a tým znižuje ich priechodnosť. Vitamín K2 dokáže vápnik zo spomínaných stien ciev nielen postupne uvoľňovať, ale najmä ho dokáže následne dopraviť do kostí, kam skutočne patrí.

Nás všetkých, ktorí už mali 30 rokov, sa bez výnimky týka úbytok kostnej hmoty. Práve vitamín K2 nám pomôže s tým, aby sme svoje kosti udržali zdravé.

Vitamín K2 je možné získať aj prírodnou cestou, ale museli by ste denne zjesť napríklad 6,5 kg hovädzieho mäsa, vypiť 10 litrov mlieka alebo… Konzumovať výťažok z japonských sójových bôbov NATTÓ.

Výsledky štúdie vysvetľujú potrebu konzumácie vitamínu K2

Biele miesta na mape Japonska znázorňujú vysokú konzumáciu NATOO a výskyt najsilnejších kostí. Naopak rôznofarebne sú znázornené miesta s výskytom krehkých kostí a nízkej konzumácie NATOO. Výsledok štúdie publikovala US National Library of Medicine. Potvrdzuje, že konzumácia NATTO znamená pevnejšie kosti.

