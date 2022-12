Spoločnosť DRYEYE Film uvádza sériu filmových koncertov o Harrym Potterovi!

Diváci na Slovensku budú po prvýkrát počuť hudbu Johna Williamsa v podaní Symfonického Orchestra Slovenského Rozhlasu naživo počas premietania celovečerného filmu z jednej z najobľúbenejších filmových sérií v dejinách.

Predaj vstupeniek začína 16. 12. 2022 v sieti predpredaj.sk

(16. 12. 2022 – Bratislava, Slovakia) – Symfonický Orchester Slovenského rozhlasu uvedie Harry Potter a Kameň mudrcov in Concert dňa 18. Marca 2023 ako súčasť série filmových koncertov o Harrym Potterovi. Symfonický orchester zahrá naživo, sprevádzajúc film premietaný na veľkom plátne, každý tón z filmu Harry Potter a Kameň mudrcov. Diváci budú môcť prežiť čaro filmu vo vysokom rozlíšení na 12-metrovom plátne za zvuku orchestra hrajúceho nezabudnuteľnú hudbu Johna Williamsa. Film bude premietaný so slovenským dabingom. Predaj vstupeniek začína 16. 12. 2022 v sieti Predpredaj.sk.

V roku 2016, CineConcerts a Warner Bros. Consumer Products predstavili Harry Potter Film Concert Series, veľké celosvetové turné, ktoré oslavuje filmy o Harrym Potterovi. Od svetovej premiéry filmu Harry Potter a Kameň mudrcov in Concert v roku 2016 si už viac než 3 milióny divákov užilo tento magický zážitok zo sveta čarodejníkov, pričom do roku 2025 bude mať za sebou viac ako 2973 predstavení vo viac ako 48 krajinách sveta.

Tibor Engler zo spoločnosti DRYEYE Film uviedol: „Veľmi sa tešíme, že po 20 rokoch, počas ktorých s Harrym Potterom vyrástla celá generácia fanúšikov, vrátane mňa, môžeme slovenským divákom priniesť toto jedinečné spojenie živej symfonickej hudby s filmom. Hoci samotný film poznáme takmer všetci, spojenie so živým 90-členným symfonickým orchestrom bude zážitok z úplne inej dimenzie.“

Vo filme Harry Potter a Kameň mudrcov sa Harry Potter na svoje 11. narodeniny dozvedá, že je sirotou po dvoch čarodejníkoch a že aj on sám má magické schopnosti. V Rokfortskej strednej škole čarodejníckej sa naučí, ako hrať vzdušný šport metlobal a zahrá si napínavú hru “živého” šachu na ceste k Temnému čarodejníkovi, ktorý si dal za cieľ zničiť ho.

Justin Freer, prezident CineConcerts a producent/dirigent série filmových koncertov o Harrym Potterovi povedal: „Filmová séria Harry Potter je jedným z ojedinelých kultúrnych fenoménov, ktorý stále prináša potešenie miliónom fanúšikov na celom svete. Veľmi nás teší, že môžeme po prvýkrát v histórii poskytnúť divákom jedinečnú možnosť vypočuť si oceňovanú hudbu, hranú naživo symfonickým orchestrom, a zároveň príležitosť pozrieť si milovaný film premietaný na veľkom plátne. Bude to rozhodne nezabudnuteľný zážitok.“

Brady Beaubien zo CineConcerts, producent série filmových koncertov o Harrym Potterovi dodal: „Harry Potter je na celom svete synonymom vzrušenia a preto veríme, že vďaka predstaveniu tejto neuveriteľnej hudby spolu s celým filmom si diváci užijú návrat do tohto magického sveta.”

Pre viac informácií o sérií filmových koncertov Harry Potter Film Concert Series prosím navštívte www.harrypotterinconcert.com.

DRYEYE Film je slovenská produkčná spoločnosť, zaoberajúca sa autorskou filmovou tvorbou a produkciou filmových koncertov. Jej zakladateľom je mladý slovenský producent a režisér Igor Engler, ktorý vďaka svojim skúsenostiam z medzinárodných spoluprác počas svojho pôsobenia vo Veľkej Británii dáva filmovému umeniu aj na Slovensku celkom nový pohľad. Produkcia filmových koncertov spadá pod Tibora Englera, ktorý má bohaté skúsenosti zo svojho pôsobenia v rámci medzinárodných turné s poprednými českými orchestrami.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, založený v roku 1929, má ako prvé slovenské profesionálne symfonické teleso za sebou vyše deväťdesiat rokov úctyhodnej histórie. Za ten čas orchester zrealizoval nespočetné množstvo nahrávok nielen pre potreby rozhlasového vysielania, ale aj pre spoločnosti Opus, Supraphon, Naxos, Marco Polo, Arte Nova a iné. SOSR sa svojou diskografiou zaraďuje k orchestrom s najväčším počtom vydaných audio nosičov v celosvetovom meradle. Okrem toho je orchester pravidelne činný aj pri nahrávaní hudby k slovenským i medzinárodným filmom. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu sa so svojimi hudobníkmi a dirigentmi špecializuje na interpretáciu diel obdobia klasicizmu, romantizmu, ako aj hudby 20. a 21. storočia. Spolupracuje so slovenskými vydavateľstvami pri nahrávaní a vydávaní domácej tvorby a výrazne podporuje slovenských interpretov. Na svojich koncertoch v sezóne hrá aj diela slovenských skladateľov, mnohé v premiérovom uvedení.

CineConcerts je jedným z popredných producentov živých a digitálnych hudobných zážitkov prepojených s vizuálnymi médiami a pokračuje v redefinovaní zábavného priemyslu. Spoločnosť založili producent/dirigent Justin Freer a producent/spisovateľ Brady Beaubien. Do roku 2025 zapojí Cineconcerts do koncertných predstavení viac, než 4,8 miliónov divákov po celom svete na viac, ako 3000 plánovaných predstaveniach v 48 krajinách sveta a nedávno spustilo platformu CineConcerts +PLUS – medzinárodnú digitálnu aplikáciu obsahujúcu stovky exkluzívnych epizód podcastov a digitálneho obsahu. CineConcerts naďalej spolupracuje s najprestížnejšími svetovými orchestrami, vrátane Chicago Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra, London Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Philharmonia Orchestra a ďalších. Najnovšie a aktuálne zážitky v oblasti živých a digitálnych koncertov zahŕňajú Elf in Concert, The Pinball Concert (Digital), The Polar Express in Concert, Rudy in Concert, The Passion of the Christ in Concert, The Da Vinci Code in Concert, The Harry Potter Film Concert Series, Gladiator Live, The Godfather Live, It’s a Wonderful Life in Concert, DreamWorks Animation In Concert, Star Trek: The Ultimate Voyage 50th Anniversary Concert Tour, Breakfast at Tiffany’s in Concert, a A Christmas Dream Live.

Warner Bros. Consumer Products (WBCP), spoločnosť patriaca pod WarnerMedia, rozširuje výkonné portfólio zábavných značiek a franšíz štúdia do životov fanúšikov po celom svete. WBCP celosvetovo spolupracuje s najlepšími držiteľmi licencií vo svojej triede na oceňovanom sortimente hračiek, módy, domácich dekorácií a vydavateľstiev inšpirovaných franšízami, ako sú DC, Wizarding World, Looney Tunes, Hanna-Barbera, HBO, Cartoon Network, a Adult Swim. Úspešný globálny zábavný biznis divízie zahŕňa prelomové zážitky, ako je Wizarding World Harryho Pottera a Warner Bros. World Abu Dhabi. Vďaka inovatívnym globálnym licenčným a merchandisingovým programom, obchodným iniciatívam, propagačným partnerstvám a tematickým zážitkom je WBCP jednou z popredných licenčných a obchodných merchandisingových organizácií na svete.

