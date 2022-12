Toyota odhalila budúcnosť s modelom bZ Compact SUV Concept

Toyota BEV Concept predstavuje čistý a temperamentný dizajnový prístup spojený s udržateľnými a ekologickými materiálmi.

Moderný dizajn interiéru je vylepšený o zabudovaného osobného asistenta. Nový koncept prináša náhľad do budúcnosti modelového radu bZ od spoločnosti Toyota.

Nový koncepčný model Toyota bZ Compact SUV Concept sa vo svetovej premiére predstavil v novembri na medzinárodnom autosalóne v Los Angeles 2022. Toyota s konceptom bZ Compact SUV Concept priniesla možnosť nahliadnuť, ako by mohol vyzerať ďalší vývoj a rozširovanie vízie pod zastrešujúcim označením „bZ“, teda Beyond Zero.

Koncepčný model Toyota bZ Compact SUV Concept bol navrhnutý ako výhradne batériový elektromobil (BEV) s čistým designom. Tento prístup je oslavou duality vozidla, ktoré využíva minimalistický dizajn očakávaný od elektromobilu aj vitalitu budúcnosti. Koncept predstavuje vozidlo s nulovými emisiami, využívajúce udržateľné a ekologické materiály, ktoré súčasne prináša dynamické jazdné schopnosti, špičkové technológie a štýlový vzhľad.

Aerodynamická podoba konceptu ide ruka v ruke s futuristickým vzhľadom vrátane kolies vytlačených do samotných rohov karosérie v prospech dravého postoja. Vozidlo tak evokuje dojem pohybu aj vo chvíľach, keď bez pohybu stojí na mieste. O pokročilých technológiách vypovedajú krátke previsy a šípovité tvary vozidla, zatiaľ čo zužujúca sa kabína pôsobí dynamickým dojmom s nízkym aerodynamickým odporom.

Ostré štylistické stvárnenie pokračuje v interiéri s luxusnými povrchmi a celkovo výrazným vzhľadom. Za zmienku stoja najmä ekologické materiály, ako napríklad sedadlá vyrobené z rastlinných a recyklovaných materiálov v súlade s motívom Beyond Zero. Palubný osobný asistent zaisťuje prepojenie vodiča a zvyšku posádky s vozidlom prostredníctvom zvukov a svetelných prvkov, ktoré sa presúvajú po kabíne v reakcii na požiadavky či povely predných a zadných pasažierov.

Spoločnosť Toyota prostredníctvom filozofie Beyond Zero prezentuje víziu budúcnosti, v ktorej je uhlíková neutralita zaručená vďaka praktickému zavádzaniu celého portfólia produktov, ktoré využívajú vyspelé technológie pohonov na alternatívne palivá, resp. pohony s nulovými emisiami. Rôznorodé portfólio elektrifikovaných produktov potom Toyote pomôže dosiahnuť globálny cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2050.