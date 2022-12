Spoločnosť Toyota spúšťa vývoj vodíkového Hiluxu.

Spoločnosť Toyota Motor Manufacturing UK získa dotáciu na vývoj modelu Hilux poháňaného palivovým článkom, ktorú poskytne centrum pre pokročilé pohony (APC).

V spolupráci s partnermi z Veľkej Británie si projekt kladie za cieľ upraviť komponenty druhej generácie palivových článkov od Toyoty, ktoré sa používajú aj v najnovšej Toyote Mirai.

Prvé prototypy vozidiel budú v rámci výzvy vyrobené počas roku 2023 v britskom sídle TMUK v Burnastone. V prípade úspešných testov sa následne pripraví malosériová výroba. Tento projekt predstavuje zaujímavú príležitosť preskúmať ďalšie možné uplatnenie technológie palivových článkov od Toyoty v konkrétnom automobilovom segmente, ktorý je pre mnohé odvetvia priemyslu kľúčový, takže projekt môže prispieť k znižovaniu emisií uhlíka.

Hoci vedenie projektu zastrešuje britská Toyota, k dispozícii bude aj tím pre výskum a vývoj spoločnosti Toyota Motor Europe (TME), ktorý britským pracovníkom poskytne odbornú technickú podporu pri získavaní vlastných odborných znalostí a zaistení sebestačnosti na takej úrovni, aby dokázali vyvinúť vodíkový pohon novej generácie.

So širokou ponukou technológií k uhlíkovej neutralite

Spoločnosť Toyota už vyše 20 rokov presadzuje multi-technologický prístup k uhlíkovej neutralite. Ponúka rôznorodú ponuku vozidiel vrátane všetkých elektrifikovaných technológií – od hybridov cez plug-in hybridy a batériové elektromobily až po vozidlá poháňané palivovými článkami. Základným stavebným kameňom na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa je úspešný vývoj v oblasti vodíkovej dopravy.

„Veľká Británia je pre pick-upy jedným z kľúčových trhov a zároveň ide o dôležitý trh pre samotnú značku Toyota. Táto dotácia je skvelou príležitosťou, ako vyvinúť bezemisné riešenie pre kľúčový segment trhu. Radi by sme poďakovali britskej vláde za podporu, ktorá nášmu konzorciu pomôže pri výskume a vývoji pohonu na báze palivového článku pre Toyotu Hilux, v súlade s našimi cieľmi v oblasti uhlíkovej neutrality,“ komentoval Matt Harrison, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Toyota Motor Europe.

Spoločnosť Toyota plánuje využiť nové príležitosti na trhu s úžitkovými vozidlami v podobe bezemisných produktov. Toyota vlani úspešne požiadala o dotáciu prostredníctvom APC, pričom predložila projekt na podporu vývoja nových, čistejších technológií a riešení mobility.

V rámci britského automobilového priemyslu hrá APC ústrednú úlohu, pretože ponúka jedinečné príležitosti na prekonanie hranice medzi súčasným priemyslom a budúcimi technologickými požiadavkami. Dotácia sa špeciálne zameriava na neskoršie fázy výskumu a vývoja, v ktorých sa overovacie štúdie premieňajú na prototypy vozidiel.

Toyota sa usiluje o udržateľný rozvoj

Spoločnosť Toyota sa zaviazala napĺňať ciele trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu všetkých svojich obchodných aktivít v celej Európe. TME ako tradičný líder znižovania emisií CO 2 v Európe plánuje do roku 2035 v západnej Európe dosiahnuť 100 % zníženie emisií CO 2 v prípade všetkých nových vozidiel. Zákazníkom v tomto regióne však bude aj naďalej ponúkať kompletnú zostavu elektrifikovaných pohonných jednotiek, do ktorej patria hybridy, plug-in hybridy, batériové elektromobily a elektromobily na palivové články. V otázkach trvalej udržateľnosti je Toyota odhodlaná prekonávať nulovú hranicu (Beyond Zero).

Spoločnosť Toyota považuje vodík za jeden z kľúčových stavebných blokov na dosiahnutie uhlíkovej neutrality s využitím technológie palivových článkov pre mobilitu aj v rámci širšej ekonomiky nad rámec samotnej dopravy.

Pokročilú technológiu palivových článkov od Toyoty, ktorá je priekopníkom vodíkových technológií, už dnes nájdeme v osobných automobiloch, autobusoch, nákladných vozidlách, vlakoch, námorných lodiach aj v stacionárnych aplikáciách pre celý rad firemných zákazníkov aj ďalších výrobcov originálneho príslušenstva. V nadväznosti na rastúci dopyt v tomto regióne začala spoločnosť TME v januári 2022 v Európe výrobu kompaktných modulov palivových článkov druhej generácie.