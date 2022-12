Dostupné bývanie v novostavbe v Bratislave? V Ružinove je realitou

Problém dostupnosti bývania pre mladých ľudí je v dnešnej dobe čoraz väčší. Vysoké ceny nehnuteľností, nedostupné hypotéky a inflácia ukrajujú z rozpočtu rodín stále viac.

Riešením môže byť nový projekt Ovocné sady Trnávka, ktorý ponúka dostupné bývanie v novostavbe v Bratislave za dostupnú cenu a ku každému bytu vonkajšie parkovacie miesto zdarma. Konať treba rýchlo, ponuka je limitovaná a platí iba do 23.12.

Kvalitné bývanie s výbornou vybavenosťou

Predstava vlastného bývania v Bratislave sa v súčasnosti môže mladým javiť ako nereálna. Okrem nedostatku bytov majú dopad na vysoké ceny nehnuteľností aj stále drahšie stavebné materiály, ktoré najmä ceny novostavieb vyháňajú do astronomických výšok. Stále však existuje dostupná alternatíva pre tých, ktorí chcú bývať vo vlastnom v hlavnom meste a nevyhrali jackpot.

Reč je o projekte Ovocné sady Trnávka, ktorý ponúka dostupné a zároveň kvalitné jednoizbové, dvojizbové a trojizbové byty. Tie sa dajú zariadiť moderne a vkusne podľa vlastných predstáv vďaka kvalitným materiálom a modernému dispozičnému riešeniu plnému svetla. Priestor sa nájde pre pohodlné bývanie, relax aj zábavu.

Táto atraktívna štvrť pre rodiny s deťmi, aktívnych ľudí, ale aj staršiu generáciu prináša pestré spektrum možností na trávenie voľného času. Ústredným prvkom projektu je zelený centrálny park s detským ihriskom či ihriskom na loptové hry, rovnako aj gril či priestor pre posedenie. Priamo v projekte sa nachádza aj škôlka, čo poteší najmä mladé rodiny, a obľúbená letná lokalita Bratislavčanov Zlaté Piesky je vzdialená iba pár minút pešou chôdzou.

Výhodná lokalita a jedny z najlepších cien

Ovocné sady Trnávka sa nachádzajú na okraji Ružinova, pár minút od napojenia na diaľničný obchvat, po ktorom ste v v centre Bratislavy za pár minút. Samozrejmosťou je aj zastávka MHD či blízka cyklotrasa, ktorá poteší športovcov. Tí ocenia aj neďaleké športoviská ako lezecká stena či Jump Arena, a pár minút autom sú vzdialené obchodné centrá IKEA, Avion a Pharos.

Byty a apartmány v Ovocných sadoch patria medzi najdostupnejšie z novostavieb v Bratislave, cena za meter štvorcový sa pohybuje na úrovni 3 400 eur. Pomer cena – kvalita je v tomto prípade neprekonateľná, pretože za nízku cenu ponúka vysokú kvalitu v podobe materiálov, vybavenosti, ale aj dostupnosti do centra. Preto táto štvrť patrí medzi najlepšiu a najvýhodnejšiu možnosť na bývanie.

Druhá etapa – presne podľa plánov

I keď je prvá etapa vypredaná, developer už uvoľnil do predaja druhú etapu, v ktorej je teraz vonkajšie parkovacie miesto k bytu zdarma. Jednoizbový variant začína na sume už 135-tisíc eur. Aj druhá etapa napreduje presne podľa plánov a bývať môžu noví majitelia už do dvoch rokov. Spoločnosť JTRE sa zároveň zaručila, že v zmluvách nemá tzv. inflačnú doložku, čiže dohodnutá kúpna suma platí a je nemenná, čiže kupujúci zaplatí iba to, čo je v zmluve aj keď sa ceny materiálov či energií budú zvyšovať. Ovocné sady Trnávka tak momentálne ponúkajú jednu z najkvalitnejších a najdostupnejších alternatív bývania v novostavbe v Bratislave.