Rezne vo sviatočnom menu? Poradíme, kam s olejom

Blížiace sa vianočné sviatky sa v slovenských domácnostiach spájajú s rodinnými stretnutiami, tradíciami a sviatočným jedlom. Aby sa však podarilo, na jeho prípravu treba okrem iného zvoliť vhodný olej.

Viete, ako na to? A ďalšia otázka – čo robíte so zvyškami na panvici či vo fritéze?

Ak pri varení, pečení, vyprážaní či fritovaní použijete nesprávny olej, prepáli sa a znehodnotí vlastné cenné zložky, aj jedlo, na ktoré ste sa tešili. Preto by ste mali v teplej kuchyni používať druhy s vysokým bodom zadymenia.

TIETO SÚ NA VARENIE, PEČENIE, VYPRÁŽANIE

Osobitne na Vianoce vyprážame častejšie ako inokedy, v mnohých rodinách by to bez kapra, rezňov a zemiakového šalátu jednoducho nebolo ono. Na takúto tepelnú úpravu sú vhodné tieto typy olejov:

• panenský kokosový olej do 240°C

• panenský olivový olej do 200 - 240°C

• panenský slnečnicový olej do 200°C,

• rafinovaný repkový olej do 220°C

• zmes rafinovaného slnečnicového a repkového oleja do 180°C

Na prípravu koláčov, alebo iných sladkých jedál, vyskúšajte aj orechový alebo makový olej, výsledok vás príjemne prekvapí.

KAM SO ZVYŠKAMI Z PANVICE?

Kladiete si túto otázku, keď dopražíte vianočného kapra či štedrú porciu rezňov pre celú rodinu? Určite ho nepoužívajte znovu na prípravu jedla, prepražený olej už nie je vhodný na konzumáciu. Takisto ho nevylievajte do drezu, ani do toalety. Použité zvyšky vyliate do výlevky v kuchynskom dreze sa prilepia na potrubie a zachytávajú aj iné nečistoty. Olej a ďalšie tuky v toalete zasa zanášajú kanalizáciu, lákajú hlodavce a spôsobujú problémy pri čistení odpadových vôd.

Pritom zbaviť sa použitého kuchynského oleja môžete jednoducho a zároveň ekologicky. Po vyprážaní necháte olej v panvici dôkladne vychladnúť, prípadne ho horúci zlejete do hrnca, ak naraz vyprážate viac porcií a často ho v panvici vymieňate. Vyberiete z neho väčšie nečistoty, prelejete do plastovej fľaše, vytlačíte prebytočný vzduch a dôkladne ju uzavriete. Vhodné je použiť fľašu, ktorá nie je zálohovaná.

Keď je fľaša plná, odnesiete ju do zberného kontajnera, ktoré nájdete pri predajniach Kauflandu.

Praktické je, že do jednej zbernej fľaše môžete zlievať rôzne druhy použitých kuchynských olejov - z vyprážania, fritézy, olej z rybacích konzerv, z nakladanej zeleniny. Je pritom dôležité zvoliť si vhodnú veľkosť plastovej nádoby podľa toho, ako rýchlo ste schopní ju zaplniť. Aj vzduch v nej totiž takýto olej znehodnocuje. Bola by to škoda, pretože ak sa správne separuje, môže poslúžiť v chemickom priemysle a pri výrobe biopalív. Z odfiltrovaných nečistôt sa zase vyrába bioplyn.

SPOLOČNE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Kontajnery na zber použitého kuchynského oleja sú len jednou z mnohých aktivít reťazca na ceste k trvalej udržateľnosti a ochrane životného prostredia i klímy. Zároveň tak umožňuje aj svojim zákazníkom konať zodpovedne.

„Je to možno malý krok k ochrane prostredia, v ktorom žijeme, no v ekológii sa ráta každá maličkosť. Preto sme sa rozhodli umiestniť kontajnery na zber oleja pred naše predajne. Separovanie odpadov sa stalo súčasťou našich životov, preto správna likvidácia kuchynského oleja po pražení, pečení či fritovaní by mala byť samozrejmosťou, a to nielen cez sviatky, ale počas celého roka,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko a dodáva: „Vyzbierané tony potvrdzujú, že naši zákazníci túto možnosť radi využívajú.“

Od začiatku tohto roka do konca novembra ľudia odovzdali do zberných kontajnerov pri predajniach Kauflandu viac ako 20 ton použitého kuchynského oleja, ktorý môže byť opätovne spracovaný a využitý.