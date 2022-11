Klasickú hypotéku dostanete aj na apartmán v ružinovskom NUPPU

„Aj napriek súčasnej situácii na hypotekárnom trhu má investícia do novostavby v projektoch YIT do budúcna vysoký potenciál,“ tvrdí Ing. Darko Poljak, hypotekárny špecialista spoločnosti YIT Slovakia. Tá aktuálne ponúka posledné voľné apartmány Asteri v ružinovskom projekte NUPPU.

Bývať vo svojom môžete už budúci rok aj vďaka viacerým možnostiam prefinancovania nehnuteľnosti v atraktívnej lokalite. Hypotekárneho špecialistu sme sa opýtali tie najdôležitejšie otázky, ktoré sa zvyčajne riešia pri financovaní bývania.

Ako by ste zhodnotili súčasný hypotekárny trh a možnosti získania výhodnej hypotéky?

Od začiatku roka 2022 je hypotekárny trh turbulentnejší, než na aký sme boli počas uplynulých rokov zvyknutí. Situáciu ovplyvňujú rozhodnutia európskych a svetových regulátorov. Úrokové sadzby v komerčných bankách pravidelne rastú. Bez ohľadu na menej priaznivý vývoj sú podmienky poskytnutia hypoték na Slovensku stále relatívne výhodnejšie a dostupnejšie ako v Česku, Poľsku či Maďarsku.

Akú pomoc poskytujete v procese kúpy nehnuteľnosti klientom?

Spoločne s klientom hľadáme najvhodnejšie riešenia financovania bývania. Pripravujeme úverové ponuky a žiadosti o hypotéku, zabezpečujeme komunikáciu medzi bankou a klientom, prípadne rokujeme pri schvaľovaní úveru. Štandardný proces od návštevy predajného miesta cez podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve až po schválenie hypotéky vieme pre našich klientov uzavrieť zhruba do dvoch až štyroch týždňov. Najaktuálnejšou možnosťou kúpy nehnuteľnosti pred dokončením sú apartmány Asteri v ružinovskom projekte NUPPU.

Platia pri financovaní apartmánov Asteri rovnaké podmienky ako pri kúpe bytu?

Áno. Apartmán je síce kvalifikovaný ako nebytový priestor, ale klient si vie prefinancovať jeho kúpu rovnako ako kúpu bytu. Na adrese si môže prihlásiť aj trvalý pobyt a užívať si benefity štandardného bytu. Vybrané banky poskytnú klientovi financovanie bez nutnosti predloženia znaleckého posudku. Úverové podmienky je možné dohodnúť s bankou ešte pred kolaudáciou projektu. Klient si preto vie už dopredu a presne odhadnúť výšku mesačnej splátky na najbližšie roky. Vybrané banky vedia prefinancovať kúpu nehnuteľnosti vo výške 70 až 90 % z kúpnej ceny.

Ako môže klient, ktorý si kupuje apartmán v obytnom dome Asteri, dofinancovať časť kúpnej ceny, ktorú mu nepokryje hypotéka?

Môže tak urobiť cez komerčné banky, ktoré ponúkajú úvery na dofinancovanie za zvýhodnených podmienok. Ďalšie možnosti sú cez stavebné sporiteľne alebo založením inej nehnuteľnosti do úveru, čím sa klient vie dostať na 100 % kúpnej ceny. Na dofinancovanie je potrebné preukázať adekvátny príjem. Pre klienta je vždy výhodou, keď disponuje vlastnými finančnými zdrojmi vo výške 10 až 20 % z kúpnej ceny.

Čo by ste poradili vašim budúcim klientom? Ako si vybrať vhodný spôsob financovania a ako sa na proces kúpy nehnuteľnosti pripraviť?

Bez ohľadu na to, ako sú klienti v oblasti hypotekárneho financovania zdatní a zorientovaní, vždy odporúčam poradiť sa predtým, než sa rozhodnú pre konkrétnu banku. Od roku 2023 prichádzajú do platnosti nové sprísnenia Národnej banky Slovenska, ktoré obmedzia úverové limity pre ľudí nad 40 rokov. Napríklad klient vo veku 44 rokov si bude môcť požičať maximálne 7-násobok svojho čistého ročného príjmu, namiesto doterajšieho 8-násobku. Klienti, ktorých sa toto obmedzenie týka, majú do konca roka jedinečnú šancu kúpiť si bývanie v projektoch spoločnosti YIT. Investícia do týchto moderných novostavieb v atraktívnych lokalitách má vysoký potenciál. Dlhodobo sú jednými z najvyhľadávanejších nehnuteľností na trhu, čo sa odrazí aj na cene pri ich potencionálnom predaji.