Prebiehajú MS vo futbale! Ako ich vidia tipéri a experti?

Svetový šampionát vo futbale má aktuálne na programe súboje základných skupín. Turnaj MS 2022, ktorý prebieha netradične v zime v Katare, ponúkne opäť len to najlepšie, čo súčasný svet zo zelených trávnikov ponúka.

Zlato obhajujú Francúzi. Zopakujú úspech, alebo pohár ukoristí niekto iný? MS si spestrite aj Tipovačkou zadarmo o 22 miliónov Netov (220-tisíc EUR), ktoré aj skutočne rozdáme. Zaregistrujte sa v Tipsporte, získate 50 EUR zadarmo na prvé stávky a vstupný bonus až 4 000 EUR!

Kanárici vzbudzujú rešpekt

Veľmi silný káder nájdeme najmä u kanárikov. V ich tíme sa to svetovými hviezdami len tak hemží. Naskytá sa však otázka, či práve také množstvo špičkových hráčov, ktorí sú vo svojich kluboch zvyknutí na výsostne postavenie, nebude na škodu. Svoj prvý duel si odkrútia vo štvrtok večer proti nevyspytateľnej reprezentácii Srbska.

Na favoritov katarského turnaja si posvietil v exkluzívnom rozhovore i bývalý kapitán slovenskej reprezentácie a hviezda najväčšej komunity tipérov Martin Škrtel:

„Samozrejme, najväčšími favoritmi sú Brazílčania. Do úzkeho kruhu rátam i Francúzov. Ja osobne by som nezabúdal ani na Angličanov, ktorí síce v poslednej dobe nemali nejakú oslnivú formu, ale určite ich treba považovať za jedných z favoritov. Z môjho pohľadu to môže byť aj Argentína, keďže to budú zrejme posledné MS pre Lionela Messiho.“

Na Messiho je veľmi zvedavý aj tréner Olomouca Václav Jílek: „Snad se s národním týmem rozloučí dobře,“ povedal pre Tipsport kouč, ktorý, naopak, neverí Brazílii: „Evropa je v současnosti jinde. Individuality seleção se podle mě neprosadí natolik, aby to znamenalo titul.“

Špeciálne stávky!

Majstrovstvá sveta v Katare sú akciou, ktorá má monštruózne rozmery. Rovnako tento turnaj vnímajú aj tipéri. Tí sa chystajú na poriadnu žatvu. Bookmakeri Tipsportu si pripravili na to množstvo špeciálnych stávok.

Top kanonier? Mbappé!

Značný objem fanúšikov sa teší aj na bitku o titul najlepšieho strelca. Ašpirantov je hneď niekoľko. Okrem Messiho by si Zlatú kopačku radi „obuli“ napríklad Neymar, Kylian Mbappé či Karim Benzema. Počítať sa dá aj s Cristianom Ronaldom, ktorý ale vzhľadom na to, čo sa teraz deje v Manchesteri United, nemôže byť v ideálnom rozpoložení.

„Za mňa to bude Mbappé. Je to jednoducho mašina góly. V repre odohral 67 zápasov, v ktorých dal 35 gólov. V Lige majstrov má bilanciu 59/40, vo francúzskych pohároch 40/30 a vo francúzskej elitnej súťaži to má 197/147. V piatich ligových ročníkoch v rade sa stal najlepším strelcom. To hovorí samo za seba. Futbalisti z krajiny galského kohúta sú jedným z favoritov, takže by mohli dôjsť ďaleko. Toto musím skúsiť,“ uvádza v analýze s kurzom 10 Znojmák2022.

Pridajte sa k najväčšej tipérskej komunite Tipsportu a dostanete bonus 50 EUR zadarmo na prvé stávky i vstupný bonus až 4 000 EUR!