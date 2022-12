Štyri podvody, na ktoré si počas vianočných online nákupov treba dať pozor

Nenechajte si pokaziť Vianoce podvodníkmi, ktorými sa to pred sviatkami v online svete len tak hemží. Ak im naletíte, neutrpí len vaša nálada, ale aj peňaženka.

Podvodné reklamy

Môžete sa s nimi stretnúť po celý rok, no počas vianočného obdobia ich výskyt narastá. Podvodné reklamy sa šíria najmä cez sociálne siete. Zvyčajne vás odkážu na falošné stránky, kde môžete prísť o svoje platobné údaje, alebo si do zariadenia stiahnuť vírus.

Neklikajte na čokoľvek, čo na vás vyskočí počas surfovania na internete. Vždy skontrolujte, či sa na reklame alebo stránke nenachádzajú známky podvodu, ako sú smiešne nízke ceny za luxusný tovar, gramatické chyby alebo výzva na urgentnú reakciu.

Falošné webové stránky

Falošné webové stránky e-shopov sú nekonečný príbeh. Podvodníci nielenže vytvárajú nové podvodné e-shopy, ale v čase nákupnej sezóny zneužívajú aj stránky známych internetových obchodov.

Mohlo by sa napríklad zdať, že renomovaný e-shop spustil samostatnú stránku na umiestnenie vianočných zliav. Pamätajte, ak niečo vyzerá príliš dobre na to, aby to bola pravda, s veľkou pravdepodobnosťou ide o podvod.

Falošné darčekové karty a kupóny

Okrem ohromujúcich zliav sú obľúbeným spôsobom, ako prilákať zákazníkov, aj kupóny alebo darčekové karty. Ak sa necháte zlákať falošným kupónom a kliknete naň, do vášho zariadenia si môžete stiahnuť napríklad trojského koňa.

Kupóny a darčekové karty sa zvyčajne distribuujú prostredníctvom oficiálnych kanálov spoločnosti, ako je napríklad aplikácia. Ignorujte akékoľvek nevyžiadané kupóny, ktoré vám pristanú v schránke.

Phishingové útoky

Zločinec vám môže napríklad poslať e-mail v mene doručovacej služby, v ktorom vás informuje, že sa vyskytol problém s vašou objednávkou. Aby ste mohli pokračovať, požiada vás o poskytnutie vašich osobných údajov, ktoré môžu zahŕňať číslo vašej kreditnej karty alebo domácu adresu.

Ak niekedy dostanete takúto správu, nereagujte. Žiadna prepravná spoločnosť od vás nebude žiadať dôverné informácie z dôvodu problémov s doručením vašej zásielky. Dávajte si špeciálne pozor na to, keď vám takáto správa príde a vy ste si pritom nič neobjednali. Ak si chcete byť istí, používajte kvalitný bezpečnostný softvér s funkciou Anti-Phishing, ktorý odhalí podvodné e-maily aj stránky.

Viac tipov, ako sa vyhnúť internetovým podvodom, nájdete na stránke Bezpečne na nete.